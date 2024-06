Polícia Dezoito criminosos são presos durante operação para combater o tráfico de drogas em Canoas

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os policiais cumpriram 99 mandados judiciais em Canoas, Gravataí, Esteio, Montenegro, Arroio dos Ratos, Torres, Cidreira e Cachoeirinha Foto: Polícia Civil/Divulgação Os policiais cumpriram 99 mandados judiciais em Canoas, Gravataí, Esteio, Montenegro, Arroio dos Ratos, Torres, Cidreira e Cachoeirinha. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (26) a segunda fase da Operação White Box para desarticular uma facção que atua no tráfico de drogas em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Dezoito criminosos foram presos.

Durante a ação, cerca de 200 policiais civis do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro cumpriram 99 mandados judiciais em Canoas, Gravataí, Esteio, Montenegro, Arroio dos Ratos, Torres, Cidreira e Cachoeirinha.

Entre as ordens judiciais, estão 22 prisões preventivas, 38 mandados de busca e apreensão, 18 apreensões de veículos e 21 bloqueios de contas bancárias. Os agentes apreenderam drogas, celulares e veículos.

“No ano de 2023, diversas pessoas foram presas, alguns laboratórios de preparação de cocaína foram desmantelados, culminando, em dezembro do mesmo ano, com a execução da primeira fase da operação. Na oportunidade, 14 pessoas foram presas e houve a apreensão de drogas, insumos, armas de fogo e veículos. As investigações continuaram e, com base na análise de todos os dados obtidos – documentos, depoimentos, análise de telefones celulares apreendidos, entre outros –, diversos indivíduos foram identificados como autores dos crimes praticados, dentre os quais tráfico de drogas e associação para o tráfico”, informou a Polícia Civil gaúcha.

“Desde os entregadores até os responsáveis pela movimentação financeira do grupo, todos foram devidamente qualificados e indicados como atuantes no esquema criminoso, ensejando, assim, a representação pelas prisões preventivas e apreensões de bens advindos da traficância”, prosseguiu a corporação.

“Apesar de estarmos desde o início da enchente atuando nas causas humanitárias, nos resgates, nos abrigos, na garantia da lei e da ordem pública de forma ostensiva, a Polícia Civil está atenta e continua apurando e reprimindo, com inteligência e integração de dados, as ações do crime organizado. E, em conformidade com a estratégia para a região, a partir dessa operação, se inaugura um novo período de intensificação de investigações qualificadas que visam desmantelar e descapitalizar esses grupos criminosos, especialmente voltados ao tráfico de drogas e delitos patrimoniais”, afirmou o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de Canoas, delegado Cristiano Reschke.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/18-presos/

Dezoito criminosos são presos durante operação para combater o tráfico de drogas em Canoas

2024-06-26