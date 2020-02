Verão 19/02: Dia do Esportista – Circuito Verão Sesc de Esportes chega a mais de 100 cidades

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Até 1º de março, serão conhecidos os classificados para a final nas modalidades vôlei, futebol, futevôlei, handebol, basquete e câmbio Foto: Marcos Nagelstein Foto: Marcos Nagelstein

O Dia do Esportista é comemorado nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, e por todo o Rio Grande do Sul, centenas de atletas estão honrando a data nas quadras e nas areias. São os participantes do Circuito Verão Sesc de Esportes, que está sendo realizado em mais de 100 municípios gaúchos, desde dezembro. Os vencedores das etapas locais das modalidades Beach Soccer, Handebol de Areia, Vôlei de Duplas, Futevôlei, Beach Câmbio e, a novidade de 2020, o Basquete de Trio, se qualificam para a final, que acontecerá em Torres, nos dias 07 e 08 de março.

Considerado o maior evento esportivo de praia do Sul do País, o Circuito Verão Sesc é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com as Prefeituras Municipais. A proposta do torneio é proporcionar aos gaúchos atividades esportivas no verão, contribuindo para a qualidade de vida dos participantes. Até 1º de março, serão conhecidos os campeões de cada modalidade e naipe das fases municipais. No site, é possível conferir todas as regiões participantes, datas das próximas etapas e informações adicionais www.sesc-rs.com.br/circuito.

A atração musical da etapa final já está confirmada: Diogo Nogueira fará um show gratuito na Praia dos Molhes (Praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n), a partir das 21h do sábado (dia 07), com seus últimos lançamentos, além de homenagens a grandes nomes da MPB e do samba como Djavan, Martinho da Vila, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho e João Nogueira.

