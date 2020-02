Verão Complexo de lazer oferece espaço e trato especial para pets nesta temporada de verão

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O Acqua Lokos Parque Hotel estreou, nessa Temporada Verão, um serviço inovador em seu setor. A Pets Migos - uma pet shop localizada numa área privilegiada do complexo de lazer e diversão Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Quem tem animal de estimação sabe que programar a saída no período de férias ou até mesmo uma viagem de final de semana passa pela reflexão de onde deixar o seu pet. Às vezes não encontrando um local apropriado, confortável e seguro, muitos optam por deixar em casa, pedindo auxílio para parentes ou amigos para o manejo.

Atento a essa demanda o Acqua Lokos Parque Hotel estreou, nessa Temporada Verão, um serviço inovador em seu setor. A Pets Migos – uma pet shop localizada numa área privilegiada do complexo de lazer e diversão. Agora os pets já podem passar o dia recebendo a devida atenção e se divertindo dentro do espaço recreativo da pet shop, enquanto seus tutores aproveitam as atrações do parque. De acordo com Hugo Rebello, franqueado responsável pelo espaço, existem diversos combos e opções de serviços, seja para clientes hospedados no hotel, aos que estão visitando o parque ou até mesmo para quem apenas precisa os serviços da pet shop e que se encontra nas localidades próximas ao Acqua Lokos.

“Trabalho há mais de 20 anos no segmento, sempre oferecendo técnicas de manejo com baixo stress, onde o bem-estar e o respeito pelos animais é prioridade. Na Pet Migos o tutor pode hospedar seu amado bichinho, no horário de funcionamento do parque na Temporada Verão – diariamente das 10h às 18h, já na Temporada Inverno – às sextas, sábados, domingos e feriados das 10h às 17h, dentro do modelo (day use), outra opção é a acomodação por diária, que conta com assistência em tempo integral/ 24h. O grande diferencial é que todos os serviços podem ser utilizados por pessoas que não estão no Acqua Lokos Parque Hotel. Oferecemos também a opção de tele-busca via agendamento, (51) 99336-3116/ whatsApp. Disponibilizamos banho, tosa e pet care (recreação/ playground), além de uma lojinha com uma ampla variedade produtos para alegria dos amigos peludos”, explica. Para informações mais detalhadas ou retirar dúvidas sobre os serviços da Pet Migos ligue para (51) 3625.2992.

Horários

O parque gaúcho considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil, a partir de 17 de fevereiro estará aberto de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, das 10h às 17h30min com as Áreas: Aquática, Coberta, Diversão e Fazenda. Já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 01 de março, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Inverno 2020.

