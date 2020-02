Verão Definidos os campeões da 15ª Copa Capão da Canoa de Futebol de Areia

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O torneio aconteceu na tradicional “Arena do Farol” Foto: Divulgação PMCC Foto: Divulgação PMCC

A 15ª Edição da Copa Capão da Canoa de Futebol de Areia teve seus campeões definidos no último domingo (16). A competição contou com três categorias: veteranos (40), master (50), e excepcionalmente neste domingo, também a categoria 55. O torneio aconteceu na tradicional “Arena do Farol”.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Capão da Canoa através da Secretaria de Turismo e do Departamento de Esportes. Jairo Scheffer, Ariovaldo dos Santos e Luiz Carlos Boaro foram os organizadores da competição.

Classificação final

Sênior (55)

– Campeão: Edarcon;

– Vice-campeão: Amigos do Litoral Norte;

– Artilheiro: Muçum (Edarcon);

– Goleiro menos vazado: Boicote (Edarcon);

– Gol de placa: Muçum (Edarcon).

Master (50)

– Campeão: AFA de Novo Hamburgo;

– Vice-campeão: Capão da Canoa FC;

– Artilheiro: Jr Cabecinha (AFA);

– Goleiro menos vazado: Cali (AFA);

– Gol de placa: Camarão (AFA).

Veteranos (40)

– Campeão: Chaleira/Canoas;

– Vice-campeão: Atlântida/Polpa Norte;

– Artilheiro: Vainer (Atlântida);

– Goleiro menos vazado: Mano (Chaleira);

– Gol de placa: Dentinho (Chaleira).

