Verão Prefeitura, Governo do Estado e Emater realizam ação em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Evento ocorreu dentro do projeto RS Verão Total, desenvolvido desde dezembro de 2019 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma degustação de bolo de banana com aveia, sem açúcar e sem leite, com entrega da receita aos participantes, foi oferecida no último sábado (14). Junto à Feira Prove Capão, que ocorre no estacionamento coberto da Prefeitura de Capão da Canoa, a ação aconteceu das 9h às 11h.

O evento ocorreu através de uma parceria entre a Prefeitura de Capão da Canoa, Emater e Governo do Rio Grande do Sul. O público que passou pelo espaço teve a oportunidade de adquirir conhecimento e tirar dúvidas sobre o tema.

Conforme o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, a parceria entre entes de governo e demais entidades é fundamental para desenvolvimento de diferentes ações. “Quem ganha com a união de esforços é a população e seguiremos trabalhando para melhor atender a todos”, analisa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Verão

Deixe seu comentário