Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Assim como da primeira parcela do IPTU 2020, pagamento foi prorrogado para 28 de fevereiro

A Prefeitura de Capão da Canoa, através da Secretaria da Fazenda, informa que o pagamento da cota única, bem como da primeira parcela do IPTU 2020 foi prorrogado para 28 de fevereiro. O desconto segue de 12% para pagamento em parcela única e de 4% para quem optar parcelar.

O contribuinte deverá solicitar uma via atualizada do boleto pessoalmente no setor de IPTU no andar térreo da Prefeitura ou através do e-mail: cadastro@capaodacanoa.rs.gov.br.

O contribuinte que por alguma razão não recebeu o carnê com o imposto deve procurar o executivo municipal, se dirigindo à Secretária da Fazenda ou entrar no site da administração (www.capaodacanoa.rs.gov.br) para solicitar a segunda via.

