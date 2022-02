Rio Grande do Sul 19 de fevereiro será o “Dia D” da vacinação da gurizada gaúcha contra covid

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Mobilização tem como foco a aplicação da primeira dose para quem tem 5 a 11 anos.(Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O “Dia D” da vacinação infantil contra covid no Rio Grande do Sul está marcado para o sábado da semana que vem, 19 de fevereiro. Definida em reunião entre representantes da Secretaria Estadual da Saúde e das pastas municipais do setor, a data tem por objetivo ampliar a aplicação da primeira dose de imunizante em crianças de 5 a 11 anos.

Até agora, ao menos 106.784 guris e gurias nessa faixa etária já receberam a picada no braço. E a expectativa é de que a volta às aulas (dia 21) aumente a mobilização dos pais ou responsáveis legais para que os pequenos gaúchos que ainda não ganharam a proteção-extra sejam contemplados com o fármaco pediátrico.

Escolas serão convidadas a participar da campanha, com professores agindo na posição de formadores de opinião junto às famílias, a fim de reiterar a importância do procedimento.

Para atender à maior demanda projetada pelas prefeituras, a Secretaria da Saúde colocará à disposição quase 86 mil doses da versão da Pfizer para o público infantil. Também já foram separadas mais de 194 mil unidades de imunizantes para aplicação nos adolescentes (12 a 17 anos).

Atraso

Outra estratégia acertada na reunião foi de que a Secretaria Estadual da Saúde enviará correspondência dirigida aos prefeitos cujos municípios estão com 30% (ou mais) dos adolescentes em atraso na segunda dose.

Conforme o Palácio Piratini, esse tipo de pendência ainda abrange 212.069 gaúchos de 12 a 17 anos. Esse contingente está distribuído em 181 cidades (de um total de 497 no Estado) com atraso no grupo de 12 a 14 anos e outras 171 na fatia populacional de 15 a 17 anos.

(Marcello Campos)

