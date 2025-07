Saúde Mudança simples na rotina pode reduzir drasticamente o risco de morte; saiba qual

25 de julho de 2025

A pesquisa destaca a importância de adotar uma abordagem dinâmica à atividade física ao longo do tempo. (Foto: Reprodução)

Apenas uma mudança na rotina pode causar o efeito de reduzir o risco de morte a longo prazo. Uma das descobertas mais convincentes sobre esse tópico foi feita por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália.

No estudo, publicado no British Journal of Sports Medicine, eles analisaram dados reunidos de vários estudos anteriores e concluíram que permanecer consistentemente ativo na idade adulta pode estar associado a uma redução de 30% a 40% no risco de morte por qualquer causa.

Mesmo quando os níveis de atividade física ficaram abaixo dos padrões recomendados, foi encontrada uma redução de 20% a 25% no risco. Uma das principais conclusões da análise é que fazer mudanças no estilo de vida, mesmo na idade adulta, pode gerar benefícios significativos.

“Mudar para um estilo de vida mais ativo em qualquer momento da vida adulta pode prolongar a vida, e nunca é tarde para começar”, enfatizam os autores do estudo.

A pesquisa destaca a importância de adotar uma abordagem dinâmica à atividade física ao longo do tempo.

A maioria das recomendações atuais se baseia em dados coletados em um único momento, o que pode limitar a compreensão do verdadeiro impacto das mudanças nos padrões de comportamento durante a vida adulta, alertam os pesquisadores.

As diretrizes atuais sugerem que os adultos devem praticar de 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana ou de 75 a 150 minutos de atividade física de intensidade vigorosa por semana.

Uma combinação de ambos também é possível. Esta faixa é considerada a referência para alcançar benefícios substanciais à saúde. Entretanto, mesmo níveis abaixo dessas recomendações geram resultados positivos, de acordo com a análise.

Os números do estudo mostram que simplesmente aumentar o movimento na vida diária aumenta significativamente as chances de reduzir o risco de morte.

A equipe acadêmica analisou pesquisas publicadas em inglês até abril de 2024 e selecionou 85 estudos relevantes. A amostra variou de 357 a mais de 6,5 milhões de participantes.

Esses estudos incluíram avaliações de atividade física em dois ou mais momentos, permitindo a observação de efeitos cumulativos e mudanças nos padrões comportamentais.

Os pesquisadores especificam que “cinquenta e nove dos estudos examinaram padrões de longo prazo de atividade física na idade adulta; 16 examinaram os benefícios médios de diferentes níveis de atividade física; e 11 exploraram o impacto potencial da atividade física cumulativa no risco de morte”.

Os dados obtidos revelam que tanto manter um nível de atividade constante quanto aumentá-lo na vida adulta traz vantagens.

“Pessoas consistentemente ativas (32 estudos) tiveram um risco 30-40% menor de morrer por qualquer causa, enquanto aquelas que aumentaram seus níveis de atividade física (21 estudos) abaixo dos níveis recomendados tiveram um risco 20-25% menor de morrer por qualquer causa”, indicam os resultados da análise combinada.

Para abordar as diferenças metodológicas entre os estudos avaliados, a equipe de pesquisa aplicou análises separadas, permitindo assim que os padrões observados fossem validados de forma mais precisa e confiável.

Pesquisas enfatizam que adotar um estilo de vida mais ativo não se limita àqueles que começam cedo, mas é uma opção válida em qualquer fase da vida adulta.

Além disso, os cientistas enfatizam que “as descobertas levam os pesquisadores a concluir que mudar para um estilo de vida mais ativo em qualquer momento da vida adulta pode prolongar a vida, e que nunca é tarde para começar”.

As evidências apresentadas oferecem uma mensagem clara: fazer mudanças nas rotinas diárias, especialmente aquelas relacionadas ao exercício físico, pode reduzir significativamente o risco de morte prematura.

