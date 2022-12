Dicas de O Sul 1º Festival Internacional da Gaita inicia nesta sexta-feira em Barra do Ribeiro

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento foi divulgado no programa "Chimarreando com a Liberdade", apresentado por Evandro Leboutte na Rádio Liberdade Foto: Divulgação Evento foi divulgado no programa "Chimarreando com a Liberdade", apresentado por Evandro Leboutte na Rádio Liberdade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O 1º Festival Internacional da Gaita será realizado de sexta-feira (09) a domingo (11) em Barra do Ribeiro, que é sede do projeto Fábrica de Gaiteiros, de Renato Borghetti, voltado à educação musical de crianças e adolescentes.

A programação do evento contará com mais de 40 artistas. O objetivo é fomentar, difundir e celebrar a gaita – instrumento símbolo do Rio Grande do Sul. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul