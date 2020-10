Dicas de O Sul 1º Festival POADOC começa dia 14 de outubro

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Evento online e gratuito exibirá doze títulos entre curtas e longas de documentário Foto: Divulgação Evento online e gratuito exibirá doze títulos entre curtas e longas de documentário. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 14 a 18 de outubro acontece pela internet a primeira edição do POADOC – Festival de Documentários de Porto Alegre. O evento exibirá gratuitamente uma seleção de doze documentários gaúchos, produzidos entre 2000 e 2020.

A programação inclui longas e curtas aclamados por público e crítica e filmes escolares com temas ligados à representatividade. O evento – primeiro do gênero realizado na Capital gaúcha – também apresentará lives com os realizadores.

A mostra é dividida em quatro programas que ficarão disponíveis por 24 horas, a partir das 20h até às 20h do dia seguinte. No mesmo horário serão transmitidos os debates virtuais. Cada programa inclui um longa, um curta e um filme escolar.

Os filmes de abertura, exibidos de 14 a 15 de outubro, são “Mokoi Tekoá Petei Jeguatá – Duas Aldeias, uma Caminhada” (2008), de Germano Benites, Ariel Ortega e Jorge Morinico, “Antes de Lembrar” (2018), de Vinícius Lopes e Luciana Mazeto, e “Massacre dos Porongos” (2017), produção escolar coletiva.

“Morro do Céu” (2009), de Gustavo Spolidoro, “A Invenção da infância” (2000), de Liliana Sulzbach, e “Contigo Ninguém Acaba” (2018), produzido por estudantes, serão exibidos de 15 a 16. “Cidades Fantasmas” (2017), de Tyrell Spencer, “O Céu da Pandemia” (2020), de Marina Kerber e o coletivo “Dona Bugra, a Periferia Grita” (2018) passam de 16 a 17.

Por fim, “O Caso do Homem Errado” (2017), de Camila de Moraes, “Construção” (2020), de Leonardo da Rosa, e o escolar “Respeito às Diferenças” (2017) são os títulos dos dias 17 e 18 de outubro.

“A curadoria teve como foco mostrar a diversidade de olhares. É por isso também que os debates juntam todos os realizadores, sem diferenciar longas, curtas e filmes escolares”, explica a cineasta Thais Fernandes, que divide a curadoria e organização com Henrique Lahude, Jonatas Rubert, Juliana Costa, Livia Pasqual e Natasha Ferla. “A ideia é fomentar um debate horizontal desde a nossa primeira edição”, conclui. O financiamento é do edital da Secretaria de Estado da Cultura, FAC Digital.

SERVIÇO:

POADOC – Festival de Documentários de Porto Alegre

O que: Evento Online Gratuito – MailScanner has detected definite fraud in the website at “mailtrack.io”. Do not trust this website: poadoc.com.br

Quando: De 14 a 18 de outubro

Títulos disponíveis por 24 horas, das 20h às 20h do dia seguinte:

14 a 15 de outubro: “Mokoi Tekoá Petei Jeguatá – Duas Aldeias, uma Caminhada” (2008), de Germano Benites, Ariel Duarte Ortega e Jorge Ramos Morinico, “Antes de Lembrar” (2018), de Vinícius Lopes e Luciana Mazeto, e “Massacre dos Porongos” (2017) – EMEF Timbaúva (Porto Alegre/RS).

15 a 16 de outubro: “Morro do Céu” (2009), de Gustavo Spolidoro, “A Invenção da Infância” (2000), de Liliana Sulzbach, e “Contigo Ninguém Acaba” (2018) – EMEF Professor João Carlos Von Hohendorff (São Leopoldo/RS);

16 a 17 de outubro: “Cidades Fantasmas” (2017), de Tyrell Spencer, “O Céu da Pandemia” (2020), de Marina Kerber, e “Dona Bugra, a Periferia Grita” – Projeto Cidade Cinematográfica (Três Passos/RS);

17 a 18 de outubro: “O Caso do Homem Errado” (2017), de Camila de Moraes, “Construção” (2020), de Leonardo da Rosa, e “Respeito às Diferenças” (2017) – EMEF Rio Grande do Sul (Guaíba/RS).

Debates com os realizadores

As lives acontecem nos dias 15, 16, 17 e 18 de outubro às 20h com representante de cada filme exibido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul