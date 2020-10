Magazine Charles fez comentários ofensivos sobre Diana ao irmão dela após sua morte, diz livro

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Príncipe Charles entrou em conflito com o cunhado, irmão de Diana, por divergirem sobre como seria a participação de William e Harry no funeral da mãe Foto: Reprodução Príncipe Charles entrou em conflito com o cunhado, irmão de Diana, por divergirem sobre como seria a participação de William e Harry no funeral da mãe. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais uma revelação do aguardado livro Battle of Brothers (Batalha dos Irmãos, em tradução livre), assinado pelo historiador Robert Lacey, surpreende o público. Na obra, que será lançada no dia 20 de outubro, o escritor conta que o período que antecedeu o funeral da princesa Diana, em 1997, foi de muita tensão para o irmão dela, Charles Spencer, e o pai de seus filhos, o príncipe Charles.

Consultor da série The Crown, da Netflix, Lacey revela que os dois Charles da vida de Lady Di tiveram discussões acaloradas sobre os preparativos para o funeral. O motivo era a divergência entre eles sobre como deveria ser a participação de William e Harry na cerimônia de despedida da mãe.

Para Spencer, os sobrinhos não deveriam andar atrás do caixão durante a procissão para a Abadia de Westminster. Em trechos obtidos pela revista norte-americana People, o historiador revela que o príncipe tinha uma visão diferente de como deveria ser o funeral.

“O príncipe Charles não tinha dúvidas de que deveria percorrer o longo caminho com os dois filhos ao lado dele”, explica Lacey no livro. “Mas o tio Charles Spencer não concordou. Ele já estava com raiva em nome de sua família porque o funeral de sua irmã tinha sido sequestrado em uma ocasião real, e ele se opôs particularmente à ideia de que seus jovens sobrinhos devessem andar quase um quilômetro atrás do caixão de sua mãe pelas ruas”, continua o escritor. “Spencer tinha certeza de que Diana ficaria horrorizada com os filhos terem de suportar tal provação. Ele já havia dito isso a Charles”.

Lacey revela ainda que o conflito teve uma discussão acalorada por telefone: “[A ligação] terminou com o conde [referindo-se a Spencer] batendo o telefone na cara do cunhado após Charles fazer um comentário particularmente ofensivo sobre Diana.

Nos trechos divulgados, o livro não revela qual teria sido a ofensa. Mas se sabe que William e Harry, por fim, acabaram participando do cortejo fúnebre da mãe, ao lado do pai, do avô (o príncipe Philip) e do tio. Diana morreu no dia 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro.

