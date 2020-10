Inter Colorado realiza últimos trabalhos antes de enfrentar o Sport nesta quarta

Coudet ainda deve decidir os últimos detalhes da equipe em Recife Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Buscando manter a vice-liderança ou até mesmo retomar o primeiro lugar na tabela do Brasileirão, o Inter já se prepara para o próximo confronto. O colorado tem pela frente o Sport, nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada.

Nesta segunda (12), o treinador Eduardo Coudet comandou a atividade no CT do Parque Gigante, que foi dividida em grupos: os titulares na vitória sobre o Athletico-PR fizeram um trabalho regenerativo. Já o restante do grupo trabalhou com alguns garotos das categorias de base, realizando um treino coletivo.

Nesta manhã (13), a equipe faz o último treinamento antes da viagem ao Nordeste, que está marcada para o início da tarde. Coudet ainda deve decidir os últimos detalhes da equipe em Recife. Com 28 pontos e a melhor defesa do Brasileirão, o Inter está em segundo lugar na tabela. O adversário, o Sport, é o nono colocado com 20 pontos e chega com uma sequência de três vitórias seguidas. A partida acontece nesta quarta (14), na Ilha do Retiro, às 21h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

