Rio Grande do Sul 20 de Setembro será marcado por cavalgadas solidárias em todo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

A primeira cavalgada na Capital começa às 8h30min Foto: Gustavo Mansur/Secom A primeira cavalgada na Capital começa às 8h30min. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As cavalgadas solidárias em prol das vítimas das enchentes marcarão o feriado de 20 de Setembro em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o tradicional desfile da Revolução Farroupilha será substituído por passeios a cavalo descentralizados.

Conforme a 1ª Região Tradicionalista, que organiza os trajetos, a primeira cavalgada na Capital começa às 8h30min, com previsão de chegada ao Palácio Piratini às 9h.

A presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2023 e secretária adjunta estadual da Cultura, Gabriella Meindrad, informou que o palácio receberá doações durante todo o dia. “Estaremos por lá até as 17h de quarta-feira para recolher os materiais que as pessoas atingidas pelas enchentes mais precisam neste momento. As cavalgadas solidárias são uma forma de unir forças e promover a solidariedade entre os gaúchos”, afirmou.

A ideia de realizar cavalgadas solidárias foi construída em conjunto com a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas. O intuito é arrecadar materiais para atender as demandas dos municípios atingidos pelos temporais, como itens de higiene e limpeza, roupas íntimas e de cama. A Comissão Estadual e o MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho) recomendaram que todos os municípios do Estado adotem a iniciativa.

“As homenagens aos Festejos Farroupilhas que estão sendo organizadas em todo o Estado, em diversos formatos, têm o mesmo objetivo: a solidariedade”, acrescentou Gabriella.

Itinerários em Porto Alegre

– Itinerário Sentinelas da Chama, com início às 8h30min

Av. Aureliano de Figueiredo Pinto

Av. Augusto de Carvalho

Av. Loureiro da Silva

R. Gen. Vasco Alves

R. Duque de Caxias

Av. João Pessoa

R. Avai

R. Lima e Silva

Av. Borges de Medeiros

Av. Aureliano de Figueiredo Pinto

– Itinerário Cavaleiros Estância da Azenha, com início às 10h

Av. Aureliano de Figueiredo Pinto

Av. Borges de Medeiros

R. José de Alencar

R. Érico Veríssimo

R. Ipiranga

Av. Azenha

R. Princesa Isabel

R. Silva Só

R. Mariante

Av. Vasco da Gama

R. Santo Antônio

Parque Redenção

Av. João Pessoa

Av. Loureiro da Silva

R. Edvaldo Pereira Paiva

Av. Aureliano de Figueiredo Pinto 155

