“Velhas substâncias perigosas continuam sendo autorizadas e novas substâncias perigosas, que jamais haviam sido registradas no Brasil, foram agora. O fato de ser genérico não alivia a carga de toxicidade dessas substâncias”, disse a pesquisadora da USP Larissa Bombardi.

O Ministério da Agricultura afirmou que só nove são ingredientes ativos novos e que a maioria é de genéricos, que contém na fórmula substâncias que já existiam no mercado brasileiro. Pelo menos dois agrotóxicos aprovados agora estão proibidos na União Europeia desde 2009.

“Substâncias bastante problemáticas do ponto de vista toxicológico, muitas que já estão banidas ou proibidas em outros países e que já deveriam estar em reavaliação e retirada do mercado no Brasil. Então, nós vimos um aumento dessas substâncias, e não de substâncias que incorporavam novas tecnologias, mais seguras, mais protetivas à saúde e ao meio ambiente”, afirmou o pesquisador da ENSP/Fiocruz Luiz Cláudio Meirelles.