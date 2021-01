Mundo Fabricante de veículos elétricos Tesla, do homem mais rico do mundo, tem o primeiro lucro anual da história

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

No início de 2021, Elon Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo Foto: Divulgação No início de 2021, Elon Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A fabricante de veículos elétricos Tesla, de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, reportou lucro líquido de US$ 270 milhões no quarto trimestre de 2020, uma alta de 157% ante o mesmo intervalo de 2019, porém abaixo do montante de R$ 331 milhões registrado no trimestre anterior.

Em todo o ano passado, o lucro foi de US$ 721 milhões, contra um prejuízo de US$ 862 milhões registrado em 2019. Esse foi o primeiro lucro anual da história da empresa norte-americana.

A receita somou US$ 10,7 bilhões entre outubro e dezembro – avanço de 45,5% no comparativo anual – e, no acumulado de 2020, chegou a US$ 31,5 bilhões, alta de 28% ante 2019.

No início de 2021, o dono da Tesla se tornou a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando o fundador da Amazon, Jeff Bezos. Musk tem um patrimônio de US$ 210 bilhões, enquanto a fortuna de Bezos é avaliada em US$ 194 bilhões.

