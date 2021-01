Arrecadação do Brasil com royalties do petróleo cai em 2020

Em meio ao choque provocado pela pandemia de coronavírus nos preços internacionais do petróleo, a arrecadação do Brasil com royalties e participações especiais encolheu em 2020.

Levantamento do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), feito a partir de dados já divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ), aponta que essa fonte de receita somou R$ 37,2 bilhões no acumulado de janeiro a outubro, o que corresponde a uma queda de 15,9% na comparação com o mesmo período de 2019.