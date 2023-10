Inter Técnico Eduardo Coudet deve ser a grande tendência para a próxima temporada mesmo com eleições do Inter

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ambos candidatos a presidência do clube gaúcho querem manter o treinador (foto) para a temporada de 2024 Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Ambos candidatos a presidência do clube gaúcho querem manter o treinador para a temporada de 2024 (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar de não ter acontecido as eleições do Inter ainda pelo menos o treinador já está escolhido. Eduardo Coudet deve ser o “primeiro nome anunciado” independentemente de quem ganhar as eleições para o Conselho de Gestão (presidente e vice-presidente). Ao menos que aconteça uma reviravolta tira o técnico do estádio Beira-Rio.

O trabalho do treinador na temporada é visto como positivamente por todos os candidatos envolvidos no pleito colorado.

Os resultados negativos no Campeonato Brasileiro foram entendidos por causa da boa campanha na Libertadores da América. Além disso, a vitória diante do Grêmio deu mais força para o treinador dentro do clube.

O comandante do Inter está ambientado ao clube. Para os candidatos, não existe outro nome melhor ou igual disponível no mercado de treinadores.

Tanto Alessandro Barcellos, atual presidente do Inter e Roberto Melo, candidato à presidência, falam abertamente sobre a permanência do treinador no clube.

Confira o calendário eleitoral do Inter

6/10: inscrição das chapas para o Conselho de Gestão (presidente e quatro vices);

inscrição das chapas para o Conselho de Gestão (presidente e quatro vices); 30/10: apresentação dos programas de gestão ao Conselho Deliberativo;

apresentação dos programas de gestão ao Conselho Deliberativo; 7/11: eleição do Conselho de Gestão em primeiro turno, com voto dos conselheiros;

eleição do Conselho de Gestão em primeiro turno, com voto dos conselheiros; 9/11: prazo final para inscrição das chapas para o Conselho Deliberativo (renovação de 150 cadeiras);

prazo final para inscrição das chapas para o Conselho Deliberativo (renovação de 150 cadeiras); 9/12: eleição do Conselho de Gestão em segundo turno, com voto do sócio, e da renovação de 50% do Conselho Deliberativo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/2024-eduardo-coudet-deve-ser-a-grande-tendencia-para-a-proxima-temporada-mesmo-com-eleicoes-do-inter/

Técnico Eduardo Coudet deve ser a grande tendência para a próxima temporada mesmo com eleições do Inter

2023-10-12