Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

O Pan-Americano será disputado entre 20 de outubro e 5 de novembro. Na foto, o lateral Thauan Lara Foto: Reprodução O Pan-Americano será disputado entre 20 de outubro e 5 de novembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Inter terá mais um desfalque nas próximas rodadas do Brasileirão. Thauan Lara foi convocado pela Seleção Brasileira para disputar o Pan-Americano no Chile. O lateral-esquerdo se apresenta ao grupo de Ramon Menezes na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e perderá até seis partidas do clube gaúcho.

O lateral foi chamado para substituir Rikelme, que não foi liberado pelo Cuiabá. No Rio de Janeiro, Thauan encontrará outro companheiro. Matheus Dias já está com a delegação que irá em busca do ouro. O Pan-Americano será disputado entre 20 de outubro e 5 de novembro. O Brasil estreia no dia 23 de outubro contra os Estados Unidos, às 14h, em Valparaíso.

A convocação fará a dupla perder os compromissos diante de Bahia, dia 18, Santos, dia 22, Vasco, dia 26, Coritiba, dia 29, América-MG, dia 01 de novembro e Cruzeiro, 05 de novembro, caso a Seleção chegue até a final.

Na temporada, Thauan Lara disputou 17 partidas, oito delas como titular. Revelado na base do Inter, o lateral soma 25 jogos pelo profissional. O contrato com o clube vai até dezembro de 2025.

