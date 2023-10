Grêmio Grêmio tem dois atletas convocados para a Copa do Mundo Sub-17

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Zagueiro Da Mata e o volante Lucas Camilo defenderão o País no Mundial Foto: Divulgação/Grêmio Zagueiro Da Mata e o volante Lucas Camilo defenderão o país no Mundial (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na tarde desta quarta-feira (11), a lista de jogadores convocados para a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada na Indonésia no mês de novembro. O zagueiro Da Mata e o volante Lucas Camilo vão representar o Grêmio entre os selecionados.

Da Mata e Lucas Camilo são nomes constantes na lista da equipe. Ambos conquistaram o Sul-Americano Sub-17 com o Brasil no início do ano.

O técnico Phelipe Leal fez a convocação e já informou que a apresentação dos jogadores na Granja Comary, no Rio de Janeiro, será no dia 23 de outubro para o início da preparação. No dia 26, a equipe vai para Dubai, quando fará um amistoso no dia 3 de novembro com a seleção dos Emirados Árabes.

Atual campeão da competição, o Brasil ficou no Grupo C e fará sua estreia no dia 11 de novembro contra o Irá. Nova Caledônia será o segundo adversário no dia 14 e, no dia 17, a Inglaterra será o último desafio da fase inicial. A Seleção Brasileira vai em busca do quinto título.

Goleiros: Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Atlético-MG) e Phillipe Gabriel (Vasco).

Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Atlético-MG) e Phillipe Gabriel (Vasco). Defensores: Pedro Lima (Sport), Vitor Gabriel (Atlético-MG), Esquerdinha (Fluminense), Souza (Santos), Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo) e Vitor Reis (Palmeiras).

Pedro Lima (Sport), Vitor Gabriel (Atlético-MG), Esquerdinha (Fluminense), Souza (Santos), Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo) e Vitor Reis (Palmeiras). Meio-campistas: Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico-PR), Figueiredo (Palmeiras), Lorran (Flamengo) e Luiz Gustavo (Corinthians).

Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico-PR), Figueiredo (Palmeiras), Lorran (Flamengo) e Luiz Gustavo (Corinthians). Atacantes: Estevão (Palmeiras), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Pedrinho (Corinthians), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras).

