Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

O evento ocorreu entre os dias 6 e 24 de setembro Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação O evento ocorreu entre os dias 6 e 24 de setembro. (Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação) Foto: Ju Klering Fotografia/Divulgação

A 20ª edição da Festa Nacional do Moranguinho, encerrada no último domingo (24) em Bom Princípio, no Vale do Rio Caí, foi marcada pela valorização da história do evento.

Com um público de 170 mil pessoas – semelhante ao do ano passado –, a festa teve mais de 160 atrações culturais, incluindo sete shows nacionais, além de feira multissetorial, agroindústria e gastronomia com muito moranguinho.

No período de 6 a 24 de setembro, foram comercializados, no Parque Municipal, cerca de 30 mil quilos de morangos in natura e em forma de derivados.

A fruta produzida em Bom Princípio têm se consolidado como uma das mais saborosas e doces do País. Sua potencialidade e as diferentes cultivares foram destacadas na atualização do Censo do Morango, apresentado pela Emater na abertura da safra deste ano.

O tema escolhido para esta edição do evento foi “Uma Festa, Muitas Histórias”. Houve a inauguração da Galeria dos Presidentes, com fotos de todos os líderes da festa, e o lançamento do livro que conta a evolução e a trajetória da Festa do Moranguinho, sua cronologia, apresentação das soberanas, presidentes, gestões municipais, informações gerais e curiosidades de cada edição.

“Esse é um grande legado que deixamos às pessoas para que compreendam que a Festa do Moranguinho foi construída por muitas mãos, ao longo da história. E que nos orgulhamos muito de tudo que foi feito para chegarmos ao que a festa é hoje”, disse André Kercher, presidente da festa deste ano e da Associação Cultural Bom Princípio, promotora do evento.

“Somos hoje conhecidos como a Terra do Moranguinho pela grandiosidade da nossa festa e qualidade dos morangos aqui produzidos. Foi uma honra estar à frente de um evento que destaca nosso município para todo o Estado. Estamos com o sentimento de dever cumprido e muito agradecidos a todos que ajudaram a escrever mais um capítulo desta história tão bonita e que tanto nos orgulha”, prosseguiu.

“Com alegria, chegamos à 20ª edição com uma festa consagrada, repleta de afetos e memórias. Buscamos fazer o melhor pelo evento, ano após ano, membros da comissão organizadora, administrações municipais, vereadores, soberanas, entidades, imprensa e a comunidade. Trabalhando com o objetivo de fazer o evento crescer, ser reconhecido e valorizado por todos. Não medimos esforços para propagar o município como a Terra do Moranguinho”, enfatizou o prefeito Fábio Persch.

A 21ª edição da Festa Nacional do Moranguinho acontecerá em 2025.

