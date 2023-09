Economia Quase metade dos lojistas de Porto Alegre pretende contratar empregados temporários para o fim deste ano

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Em média, dois funcionários temporários por empresa devem ser contratados Foto: Freepik

Um levantamento realizado pelo Sindilojas Porto Alegre aponta que 49% dos lojistas da Capital pretendem contratar empregados temporários para o fim deste ano. Em média, dois funcionários temporários por empresa devem ser contratados, com foco em vendedores e balconistas.

Em 2022, 34% dos comerciantes entrevistados contrataram funcionários temporários no fim do ano. Em 2023, a pesquisa aponta que os lojistas disseram que o tempo de permanência dos temporários deve ser de cerca de 59 dias. As funções mais necessitadas são: vendedor, com 66,3% das citações, balconista (23,8%), estoquista, (14,9%), empacotador (12,9%) e caixa (11,9%). A maioria das contratações deve ocorrer na primeira quinzena de novembro, segundo o levantamento.

Os requisitos fundamentais para que o candidato seja contratado, conforme a pesquisa, são: disponibilidade de horários (80,2%), experiência (71,3%), proatividade (53,5%) e disposição (48,5%).

Dos que responderam que não pretendem contratar neste ano (50,5%), as principais razões foram: quadro de funcionários completo (49%), contratam somente efetivos (41,3%) e consideram a loja de pequeno porte (2,9%). Meio por cento não soube responder.

Mais dados do levantamento

Há possibilidade de efetivação de funcionários após fim do contrato?

Sim: 76,2%

Não: 19,8%

Oferecem capacitações aos funcionários?

Sim, sejam funcionários temporários ou contratados: 69,3%

Não oferecem: 19,8%

Principais dificuldades encontradas para contratação:

Falta de empenho: 58,7%

Falta de experiência: 23,9%

Perfil dos entrevistados:

Vestuário: 28,2%

Calçados: 18,4%

Brinquedos/games: 7,8%

Local da loja:

Rua: 60,7%

Shopping: 36,4%

