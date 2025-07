Rio Grande do Sul 25 de julho, “Dia do Motorista”: número de condutores cresce no RS, mas habilitações para caminhoneiros têm queda

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Dados constam em relatório de entidade do segmento. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de 5,6 milhões dos 11,2 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – metade da população gaúcha, portanto, e 0,7% a mais que no ano passado. A estatística é da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), em relatório alusivo ao “Dia do Motorista”, celebrado nacionalmente nesta sexta-feira (25). Na contramão da tendência, há uma queda no contingente de condutores de caminhões.

Os dados que compõem o estudo são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e têm por base os números do final de abril. E acrescentam que, ao longo dos últimos dez anos, a alta geral no contingente de condutores gaúchos é de 19%.

“Esse crescimento acompanha o avanço da frota de veículos e a necessidade de mobilidade da população”, analisa a entidade. “Mas também traz novos desafios em relação à segurança viária e à formação de condutores.”

As categorias “D” e “E”, que contemplam motoristas de ônibus, vans, carretas e veículos articulados, apresentaram leve crescimento. Até abril, a “D” somava 140,27 mil condutores no Estado, frente aos 139,84 mil do ano passado e 139,17 mil em 2023.

Já a “E” chegou a 50,35 mil motoristas habilitados até abril deste ano, um aumento em relação aos 50,1 mil do ano passado e os 49,28 mil de 2023.

“Os dados reforçam a importância de reconhecer e valorizar os milhões de motoristas que atuam diariamente na condução de pessoas e mercadorias, seja de forma profissional ou particular”, acrescenta a Associação. “Mais que uma data comemorativa, o Dia do Motorista é um convite à reflexão sobre a segurança no trânsito, o respeito às leis, a qualificação constante dos condutores e as condições de trabalho daqueles que têm no volante sua principal atividade”.

Veículos de carga

Apesar do avanço geral, os dados apontam uma tendência contínua na redução da procura pela categoria “C” da CNH (carteira nacional de habilitação), destinada a condutores de veículos de carga, como caminhões. Até abril de 2025, o número de habilitados nessa categoria totalizava 106,52 mil, inferior aos 107,26 mil do ano passado e aos 110 mil registrados em 2023.

Na avaliação do presidente da Abramet no Rio Grande do Sul, Ricardo Hegele, essa tendência de queda pode estar associada a diversas causas: “Fatores como o envelhecimento da população de caminhoneiros, a migração para outras categorias ou a diminuição na procura por formação específica para condução de veículos pesados por parte dos mais jovens”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/25-de-julho-dia-do-motorista-numero-de-condutores-cresce-no-rs-mas-habilitacoes-para-caminhoneiros-tem-queda/

25 de julho, “Dia do Motorista”: número de condutores cresce no RS, mas habilitações para caminhoneiros têm queda

2025-07-24