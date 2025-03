Acontece 27º Fórum GD reuniu mais de 100 palestras em 2 dias movimentados no Centro de Eventos da FIERGS

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Palestras abordaram o futuro das energias renováveis no Brasil Foto: Rede Pampa Foto: Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 27ª edição do Fórum Regional de Geração Distribuída com Fontes Renováveis, o Fórum GD, teve uma programação de mais de 100 palestras, incluindo principais players, especialistas do setor e representantes da academia, debatendo os desafios e as oportunidades no campo da energia solar fotovoltaica e geração distribuída com fontes renováveis. O evento aconteceu entre esta quarta e sexta-feira (26 a 28), no Centro de Eventos da FIERGS.

O CEO do fórum, Tiago Fraga, falou sobre a importância do evento para o futuro das energias renováveis no Brasil: “O evento foi totalmente preparado e planejado para atender todas as demandas e oportunidades, e que todos os desafios que as energias renováveis vão enfrentar nos próximos anos pudessem ser debatidos aqui. Para isso, reunimos alguns dos principais especialistas que fazem parte dessa cadeia produtiva e impactam diretamente no resultado final e também na proporção que as energias renováveis estão inseridas na matriz energética brasileira”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/27-forum-gd-mais-de-100-palestras-em-2-dias-fiergs/

27º Fórum GD reuniu mais de 100 palestras em 2 dias movimentados no Centro de Eventos da FIERGS

2025-03-28