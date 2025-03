Acontece Fetransul promove Troféu Alma Gaúcha e painel debatendo a redução de emissão de poluentes pelos veículos

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Eventos abordam importância das pesquisas em biocombustíveis para um futuro sustentável no setor logístico e de transportes Foto: Divulgação/Fetransul Foto: Divulgação/Fetransul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima quarta-feira (3), a Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul) promove dois eventos: o Troféu Alma Gaúcha, criado para homenagear as pessoas e entidades que ajudaram a reconstruir o Rio Grande do Sul após as enchentes, e o painel ‘Caminhos Para Um Transporte Sustentável’. O painel tem como foco o debate de novas tecnologias para reduzir a emissão de poluentes emitidos pelo setor logístico e de transportes.

O presidente da Fetransul, Francisco Cardoso, destacou a importância do Troféu Alma Gaúcha: “a entidade quer reconhecer aqueles que ajudaram a reconstruir o Rio Grande do Sul. A ideia inicial era homenagear aqueles que ajudaram a reconstruir a infraestrutura rodoviária, mas pensamos que somos uma sociedade, temos uma economia e escolhemos ter um olhar mais amplo para isso. Então, escolhemos 20 personalidades e entidades para receber o reconhecimento do Troféu Alma Gaúcha”.

Os biocombustíveis entram em pauta como uma alternativa que reduz a emissão de poluentes, e Francisco Cardoso comentou sobre a necessidade de ampliar as pesquisas na área: “O setor entende que são necessários testes mecânicos e científicos que comprovem que os biocombustíveis não danificam motores. Estamos trazendo a Fecombustíveis para dar a posição do distribuidor de postos de combustível, pois ele também tem problema nas bombas e nos tanques. Então o que queremos é debater como é possível fazer os testes que sejam confiáveis e que tenhamos uma fiscalização maior sobre a qualidade do biodiesel”.

O evento irá acontecer no Hotel Deville, em Porto Alegre (RS), e as inscrições podem ser realizadas de maneira gratuita clicando neste botão. Ao acessar o link, também será possível encontrar informações detalhadas da programação do painel e da entrega do troféu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/trofeu-alma-gaucha-painel-reducao-poluentes/

Fetransul promove Troféu Alma Gaúcha e painel debatendo a redução de emissão de poluentes pelos veículos

2025-03-28