Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Empresário e ex-prefeito será homenageado por sua dedicação ao crescimento da cidade.

No próximo domingo, 30 de março, Soledade prestará uma homenagem a uma de suas principais personalidades. “Me sinto profundamente lisonjeado, sou verdadeiramente apaixonado por Soledade.”, destaca Hélio Ângelo Lodi sobre a Comenda Botucaraí, honraria concedida para as pessoas cuja trajetória deixou marcas profundas no desenvolvimento do município. “Fico muito feliz em receber esse título, várias vezes me convidaram para contemplar mas eu sempre fugi.” mas após o pedido da família, Hélio decidiu aceitar a homenagem. Ele não é conhecido por apenas um grande feito, atua como empresário, produtor rural, líder comunitário e também já foi o Prefeito da cidade, construiu sua história com trabalho incansável. A homenagem, proposta pelo vereador Edivaldo da Silva dos Santos, reconhece não apenas suas conquistas, mas a dedicação de uma vida inteira à Soledade.

Na infância, falava apenas italiano, até os 7 anos quando foi para Lajeado estudar. Lá viveu na cidade até a adolescência, quando o pai faleceu e a mãe levou a família para morar em Porto Alegre. Ali, o jovem começou a trabalhar revelando fotografias, mas logo entrou no mundo da comunicação. Com 22 anos, assumiu a gerência da Rede Rio-Grandense de Comunicação, que futuramente iria se tornar Rede Pampa de Comunicação. No entanto, carregava o desejo de trabalhar com minerais. Enquanto trabalhava na empresa de comunicação, continuava carregando o desejo pelo trabalho com as pedras preciosas e a vida em Soledade, até o momento em que Hélio decidiu seguir esse caminho.

Essa paixão o levou a deixar a capital e ir de volta às raízes. Em 1976, estabeleceu-se em Soledade com a família e iniciou no ramo de minerais. A empresa acabou crescendo e formando filiais em lugares como Uruguai, Minas Gerais e Bahia, consolidando o nome da família no setor. Além de empresário no ramo do minério, ele também assumiu a presidência do Hospital de Caridade Frei Clemente quando a instituição enfrentava dificuldades, durante seu tempo à frente, o hospital saiu da posição de falência, o que cativou a simpatia e confiança das pessoas. Ele também liderou iniciativas como o Rotary Club de Soledade, que impulsionou o desenvolvimento local e criou a APROSOL, que é considerada a maior Feira de Joias e Pedras Preciosas da América Latina.

Além do seu perfil de empresário, Hélio Lodi também esteve presente na política. ““Eu fui prefeito por uma coincidência porque eu sempre atuei na empresa e na produção do campo, então quando me convidaram pra mim foi uma surpresa”. Ele afirma que nunca buscou essa carreira, mas quando seu nome se tornou indispensável para a composição da chapa em 1997, aceitou o desafio. Foi eleito e reeleito, deixando como legado a modernização da infraestrutura e a criação da Feira da Indústria, Comércio e Serviços, além do fortalecimento do agronegócio. Toda essa trajetória levou Hélio Lodi a ser o homenageado com a concessão da Comenda Botucaraí. “Hélio Lodi personifica a liderança inspiradora, sempre à frente de iniciativas que impulsionaram o progresso da Comunidade”, disse a Câmara de Vereadores de Soledade, responsável pela escolha.

