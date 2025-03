Acontece Com 30 anos de trajetória, Italiany olha para um futuro de modernização e expansão

O portfólio de produtos da empresa conta com massas frescas e recheadas, nhoques, pão de alho, salgadinhos fritos e massas de pizza, além das massas de pastel, consideradas o maior produto da Italiany. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Fundada por Dona Sueli, a Italiany começou como um pequeno negócio familiar e, ao longo dos anos, expandiu sua operação sob a liderança dos filhos, Paulo e Alessandro Taschetto. Em 2024, a empresa completou 30 anos de uma trajetória que a consolidou como uma das maiores e mais modernas fábricas de massas frescas do Brasil.

A fábrica, que começou na garagem de casa com o objetivo de suprir necessidades e realizar sonhos, atualmente conta com um espaço moderno localizado em Sapiranga, no Vale dos Sinos. O novo espaço possibilitou a ampliação do portfólio de produtos, que agora inclui não apenas massas frescas e recheadas, mas também nhoque, pão de alho, salgadinhos fritos e massas de pizza, além das massas de pastel, consideradas o maior produto da Italiany. “A Italiany é notoriamente conhecida pelos pastéis. Nosso maior mercado são as massas de pastel, mas temos uma diversidade muito grande de produtos que atendem às mais variadas necessidades dos nossos consumidores”, destaca Paulo Taschetto.

O diretor, ao ser questionado sobre como foi o caminho até chegar aos 30 anos de empresa, contou que foi uma trajetória de aprendizados e superação. “Mas foi desafiador, sem dúvida nenhuma. A gente passou por momentos marcantes na indústria, na empresa, né? E grandes desafios. Eu acho que a nossa capacidade, a resiliência de se reinventar e suportar todo esse processo foi o que determinou a nossa chegada até aqui”, afirmou. Segundo ele, os desafios enfrentados ao longo dos anos ajudaram a moldar a empresa e direcionar o futuro do negócio. “Todos os desafios vêm para te ensinar, para te agregar, para te situar no momento que você está passando e também nortear o seu futuro”, completa.

Mesmo consolidada como uma das principais indústrias de massas frescas do Brasil, a Italiany mantém suas raízes familiares e o espírito empreendedor que marcaram sua origem. A empresa segue inovando e investindo em crescimento, ampliando sua capacidade produtiva com a modernização de suas linhas de produção. “Estamos expandindo a nossa capacidade e, ao mesmo tempo, melhorando nossos processos internos de produção. A Italiany está avançando a passos largos nessa nova fase, e isso nos deixa muito motivados”, revelou Paulo Taschetto. A expansão inclui a substituição de seis linhas de produção e a implementação de duas novas, permitindo à empresa atender ainda mais clientes e mercados.

Além da qualidade dos produtos, a Italiany aposta na conexão com seus consumidores, oferecendo massas que proporcionam momentos de felicidade e união à mesa. O sucesso da empresa reforça o papel da tradição italiana na gastronomia nacional e sua capacidade de se reinventar no cenário competitivo atual.

