Acontece Mulheres gaúchas comandam vinícola premiada

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Andreia Gentilini e Juciane Casagrande comandam vinícola premiada Foto: Rodi Goulart Foto: Rodi Goulart

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criada em 2018, a vinícola Amitié, que significa “Amizade” em francês, é o resultado do trabalho de duas sócias que decidiram unir seus conhecimentos no mundo dos vinhos para se tornarem protagonistas. A empresa da sommelier Andreia Gentilini e da enóloga Juciane Casagrande Doro está localizada no Vale dos Vinhedos, mais precisamente em Garibaldi, e, desde sua criação, já conquistou mais de 80 prêmios internacionais.

“Decidimos empreender, como empreendedoras femininas, com um olhar voltado para a alta qualidade, entregando produtos excepcionais, mas também com um olhar feminino para os detalhes, para o especial. Isso tem sido reconhecido internacionalmente, a nossa qualidade, com mais de 80 prêmios”, afirmou Juciane Casagrande.

A dupla, que cresceu na Serra Gaúcha, tem o vinho em suas vidas muito antes de se profissionalizarem na área. Elas se conheceram em 2006, quando já trabalhavam com o produto.

Em 2024, a vinícola superou a marca de 500 mil garrafas vendidas em 3 mil pontos de vendas por todo o Brasil. A marca se diferenciou ao criar um rótulo único com elementos de quatro estados brasileiros. O Amitié Colheitas Gran Corte é um terroir que mistura vinhos de Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A vinícola possui 30 rótulos premiados e se destaca pela inovação. Além disso, o crescimento de uma empresa comandada por duas mulheres é uma grande conquista para elas. “Falando de uma vinícola de mulheres, há poucas mulheres à frente de negócios que fundaram uma vinícola, como é o nosso caso. E a gente ter chegado tão longe, né? Isso nos enche de muito orgulho”, disse a sommelier Andreia Gentilini.

A sede, localizada no Vale dos Vinhedos, foi inaugurada em 2023 e conta com bistrô, receptivo turístico, loja de vinhos, espaço de vinificação, salão de eventos e uma vista deslumbrante para as paisagens da região.

No bistrô, o Amitié Sentidos oferece uma nova forma de se aventurar, com uma experiência que combina 5 vinhos, 5 pratos e 5 músicas. A atração tem atraído diversos turistas à Serra Gaúcha, que buscam conhecer não apenas a beleza do local, mas também o lugar de onde saem os vinhos premiados em várias categorias internacionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/mulheres-gauchas-comandam-vinicola-premiada/

Mulheres gaúchas comandam vinícola premiada

2025-03-28