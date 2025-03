Acontece Panvel registra participação histórica no Sul e supera R$ 1 bi em vendas digitais em 2024

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Rede farmacêutica registra crescimento expressivo no 4T24, com receita recorde no varejo, avanço histórico em market share e forte expansão digital. Foto: Divulgação O evento acontece das 10h às 12h. (Foto: Divulgação/ Panvel Farmácias) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Panvel, uma das maiores redes de varejo farmacêutico do país, anuncia seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2024 (4T24), destacando crescimento robusto em receita, market share e desempenho operacional. Em 2024, a receita bruta do varejo foi destaque, alcançando R$ 5,1 bilhões (+15,7% vs. 2023), impulsionada pelo desempenho de mesmas lojas, rápida maturação das novas lojas e pela estratégia comercial focada em medicamentos. No 4T24 a receita do varejo atingiu de R$ 1,42 bilhões, um crescimento de 17,8% sobre 4T23.

As vendas nas mesmas lojas (SSS) cresceram expressivos 14,8% no trimestre. Já as vendas nas lojas maduras (MSSS) avançaram 12%. O Grupo considerando as operações de varejo e outros negócios, atingiu uma receita bruta total de R$5,32 bilhões, um crescimento de 10,8% em relação ao ano anterior.

As iniciativas digitais também marcaram o ano com resultados históricos: os canais digitais representaram 20,5% das vendas totais do varejo (+0,8 p.p. vs. 2023), superando pela primeira vez a marca de R$1 bilhão em vendas anuais. No 4T24 a participação foi ainda maior, de 21,9% na receita de varejo. No quarto trimestre de 2024, a Panvel atingiu um market share recorde de 13,2% na Região Sul, uma evolução de 0,5 ponto percentual frente ao mesmo período do ano anterior. O destaque ficou com Santa Catarina (+0,8 p.p.), Paraná (+0,4 p.p.) e Rio Grande do Sul (+0,4 p.p.).

“Esse crescimento consistente demonstra a assertividade da nossa estratégia comercial e reforça nossa capacidade de execução mesmo diante dos desafios enfrentados durante o ano”, afirma Julio Mottin Neto, CEO da Panvel.

EBITDA ajustado cresce 19,2%, atingindo R$ 81,9 milhões e margem 5,7%

O EBITDA ajustado anual totalizou R$263,1 milhões (+12,9% vs. 2023), enquanto o lucro líquido ajustado foi de R$117,4 milhões (+7,1%), demonstrando solidez operacional mesmo diante dos desafios enfrentados ao longo do ano. No 4T24 o EBITDA ajustado da companhia foi de R$81,9 milhões, um aumento expressivo de 19,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ajustada alcançou 5,7%, expansão de 0,5 ponto percentual frente ao mesmo período do ano anterior.

“O desempenho das lojas maduras confirma que nosso modelo operacional está cada vez mais eficiente. Atingimos a maior venda média por loja da história da companhia neste trimestre”, comenta Antônio Napp, CFO da Panvel.

A companhia foi duramente impactada pela enchente de 2024. Mesmo diante desse cenário desafiador e transformador, consolidamos como referência em digitalização, tivemos um crescimento sustentável e continuamos inovando no varejo farmacêutico. As projeções, excluindo a catástrofe climática, aponta que teríamos atingido um EBITDA de R$ 277,7 milhões no ano, uma margem de 5,1% e um crescimento estimado de 19,2% em comparação com 2023. Da mesma forma, o Lucro Líquido Ajustado, sem estes efeitos, atingiria R$ 131,5 milhões, com uma margem líquida de 2,4%, representando um crescimento de 19,9% contra 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/panvel-supera-1-bi-em-vendas-digitais-em-2024/

Panvel registra participação histórica no Sul e supera R$ 1 bi em vendas digitais em 2024

2025-03-28