Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

No dia 2 de abril, sairá a lista com as classificadas para estrelarem a primeira temporada.

O volume de inscrições recebidas pelo banco de dados da Moleca e da DiaTV foi além do esperado. Em apenas 15 dias, o link para participar já contabilizou 284.622 cliques, e o número não para de crescer. O vídeo com o lançamento do reality já bateu 3.093.871 visualizações (Meta, Google e TikTok) nesse mesmo período.

A proposta de “quebrar padrões” ao colocar a moda no centro do palco através do entretenimento parece ter dado início, de forma irreversível, ao movimento da “newstalgia”. O reality segue na fase de inscrições, que se estenderá até o dia 31 de março, impreterivelmente.

No dia 2 de abril, sairá a lista com as classificadas para estrelarem a primeira temporada. Ao todo serão 8 episódios. No primeiro — a peneira inicial, com uma prova, dois squads são formados e serão avaliados tanto em grupo quanto individualmente pelo júri, resultando na eliminação de duas das oito participantes. No segundo, que começa com 6

participantes, haverá duas provas, sendo que o time vencedor da primeira não participará da segunda, e uma participante será eliminada.

O terceiro contará com duas provas e começará com 5 participantes. Aqui, os times acabarão e mais uma eliminação ocorrerá. No quarto, quatro participantes enfrentarão duas provas, culminando em mais uma eliminação. O quinto, ou semifinal do reality show, começará com três participantes, com uma sendo eliminada.

O sexto e último terá as duas finalistas competindo para ver qual delas levará o prêmio de R$ 100 mil, um ano inteiro de calçados e bolsas via 0800, e assumirá a posição de queenie da marca, mostrando para o Brasil e o mundo o jeitinho real, oficial e totalmente original da Moleca.

Moleca, O Reality, contará com duas juradas fixas. São elas Palloma Tamirys, vencedora da Corrida das Blogueiras 6 , e Nátaly Nery, a voz da consciência da Geração Z. Já a apresentação ficará a cargo de Gabie Fernandes.

A cada semana, em rodízio e com poder de voto, teremos a participação mais do que especial de convidados:

influenciadoras consagradas vão mostrar as dores e os amores de como crescer e expandir digitalmente.

