Acontece Sistema Ocergs lança programa de inovação para conectar cooperativas gaúchas a startups

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Iniciativa para impulsionar cooperativismo é pioneira no país e tem investimento estimado em R$ 1 milhão Foto: Divulgação/Sistema Ocergs Foto: Divulgação/Sistema Ocergs

O Sistema Ocergs lançou nesta quinta-feira (27), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, um programa de inovação para conectar cooperativas gaúchas a startups. Pioneira no país, a iniciativa busca impulsionar soluções aplicáveis aos desafios do setor cooperativista. O investimento estimado é de R$ 1 milhão.

“Sempre pensamos em inovação orientada para resultados. A ideia é que as soluções implementadas pelo programa possam melhorar a eficiência operacional, as questões de sustentabilidade, a receita das cooperativas e a experiência do cooperado”, elenca o coordenador de Inovação do Sistema Ocergs, Carlos Alberto Oliveira.

O InovaCoopRS Conexão com Startups terá duração de aproximadamente um ano e contará com seis etapas: inscrição e seleção de cinco desafios apresentados pelas cooperativas; chamamento de startups dispostas a apresentar soluções; identificação das propostas mais aderentes às necessidades das cooperativas; trabalho conjunto para amadurecimento da solução considerando a realidade da cooperativa; realização das provas de conceito (fase de testes); e apresentação dos resultados.

Podem participar as cooperativas registradas e regulares junto ao Sistema Ocergs e que atendam aos critérios previstos no regulamento. O processo será conduzido pela Liga Ventures, empresa com expertise em inovação contratada pelo Sistema Ocergs. As provas de conceito, de até R$ 100 mil cada, também serão majoritariamente financiadas pelo Sistema, com recursos do Sescoop/RS destinados ao programa pelo Conselho de Administração.

“O modelo cooperativo é inovador desde o início, mas a atual velocidade das mudanças no mercado exige parceiros estratégicos para que as cooperativas sigam entregando valor para a sociedade. Esse conceito colaborativo, de inovação aberta, que se propõe a testar tecnologias emergentes no contexto real das cooperativas, é o modelo adotado em grandes empresas de tecnologia”, explica Carlos.

A iniciativa faz parte do InovaCoopRS, braço de inovação do Sistema Ocergs. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a lançar esse tipo de solução para cooperativas. Conforme o coordenador de Inovação do Sistema Ocergs, outras unidades do sistema cooperativo já demonstraram interesse em conhecer o programa e replicá-lo fora do Rio Grande do Sul.

Como participar

As inscrições dos desafios — um por cooperativa — estão abertas até o dia 27 de abril e podem ser feitas pelo site do InovaCoopRS Conexão com Startups. A lista final com os desafios e cooperativas selecionadas será divulgada no dia 19 de maio. O cronograma completo está disponível no regulamento.

Sobre o Sistema Ocergs

O Sistema Ocergs acredita que o cooperativismo é um caminho para um mundo mais próspero e justo. Há mais de 50 anos, representa e fortalece as cooperativas gaúchas, promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios cooperativistas nos sete ramos de atuação: Agropecuário; Consumo; Crédito; Infraestrutura; Saúde; Transporte; e Trabalho, Produção de Bens e Serviços.

Integrante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES), é referência na defesa do setor, atuando por meio de ações político-institucionais, representação sindical e incentivo à competitividade. Também investe na formação cooperativista e na produção de conhecimento, impulsionando o crescimento sustentável das cooperativas no Rio Grande do Sul.

Três casas fazem parte do Sistema Ocergs: Organização das Cooperativas do estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/RS) e Escola Superior do Cooperativismo (Escoop).

