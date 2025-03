Acontece Incorporadora gaúcha lança Instituto Melnick e reforça compromisso com o desenvolvimento social das regiões

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Aniversário de Porto Alegre foi a data escolhida para o lançamento da iniciativa Foto: Divulgação/Instituto Melnick Foto: Divulgação/Instituto Melnick

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia em que Porto Alegre celebrou 253 anos, a maior incorporadora do Rio Grande do Sul e única da região Sul de capital aberto lançou o Instituto Melnick, com o propósito de ampliar suas iniciativas sociais na capital gaúcha e demais cidades onde atua. Os três pilares centrais de atuação serão voltados aos espaços urbanos (praças e parques), desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade e arte urbana.

Há 20 anos, a Melnick atua promovendo a recuperação de espaços comunitários e oferecendo alternativas de diversão, bem-estar e convivência de qualidade. Por meio da plataforma I Love POA, já realizou importantes revitalizações e a preservação de áreas públicas. Agora, o Instituto Melnick é lançado para ampliar as ações da incorporadora e agregar novas frentes de atuação e iniciativas.

I Love POA e seu impacto em 20 anos

Como parte da iniciativa de revitalização de áreas públicas e valorização da cidade, o projeto I Love POA integra as ações com histórico de:

Adoção, revitalização e zeladoria de 8 praças e 1 parque;

Entrega de mais de 10km de ciclovias;

Revitalização, prolongamento e alargamento de mais de 20 ruas;

Revitalização de monumentos públicos, como a Fonte Talaveira;

Revitalização do lago do Parcão concluída em fevereiro de 2024, com melhorias na drenagem, paisagismo, fauna e flora, além da restauração da cascata, reconfiguração do entorno, entrega de novo playground, renovação de bancos, iluminação e calçamento;

Reestruturação das quadras esportivas e pista de caminhada do Parcão, além de uma nova pracinha para as crianças;

Na Praça Carlos Simão Arnt (Encol), os frequentadores foram ouvidos em pesquisa e, a partir das conversas, foram realizados aperfeiçoamentos no calçamento, iluminação LED, bancos, lixeiras, instalação de novas quadras esportivas, aparelhos fitness, um playground com piso emborrachado e brinquedos recreativos, além de um cachorródromo;

No Viveiro Municipal, foram entregues novas estufas, sistema de irrigação automatizado, banco de sementes, rede elétrica modernizada e segurança 24 horas, finalizadas em novembro de 2023;

Nas ações humanitárias, a Melnick atuou com a construção das casas após enchentes no Vale do Taquari e em Porto Alegre, atuou no Mutirão de Limpeza do Quarto Distrito, na criação de dois abrigos, no abastecimento de água para e medicamentos para hospitais e na doação e distribuição de alimentos e roupas para famílias desabrigadas.

A partir desse histórico de atuação na cidade, a incorporadora se viu como um agente importante que poderia articular novas iniciativas em prol da sociedade. Foi assim que nasceu o Instituto Melnick.

O Instituto Melnick é o responsável pela gestão do Investimento Social Privado (ISP) da Melnick Construtora e Incorporadora. Seu objetivo é impactar positivamente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, impulsionando melhorias nas comunidades em situação de vulnerabilidade e o desenvolvimento da cidade.

Em sua atuação, o Instituto é articulador e estruturador de iniciativas direcionadas às áreas urbanas de lazer, para alcançar o reconhecimento da capital gaúcha como uma cidade que valoriza a cultura em suas ruas, que amplia conhecimento e aproxima a arte de sua população e que cuida da sua gente.

Está alinhado ao propósito, aos valores, aos princípios e aos compromissos da Melnick Construtora, contribuindo para gerar valor para a sociedade, para a empresa e seus públicos, promovendo a convergência de interesses que potencializa benefícios para o coletivo.

Comunidades

O Instituto Melnick já está com uma iniciativa em curso: a revitalização da Vila Costaneira, em Eldorado do Sul, município da Região Metropolitana de Porto Alegre, que foi o mais atingido pela catástrofe climática no estado. Toda a área urbana da cidade foi impactada, afetando fortemente 32 mil dos 39 mil habitantes.

Por meio do primeiro projeto Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida) na região Sul do Brasil, realizado em parceria com a ONG Gerando Falcões, Gerdau, Ascendendo Mentes e outras grandes empresas gaúchas, visa melhorar a qualidade de vida nessa comunidade e estimular que seus moradores tenham novas oportunidades de desenvolvimento. A iniciativa tem potencial de ser replicada e deve ser escalada para o estado gaúcho/outras regiões do Estado, contribuindo na revitalização de áreas impactadas pelas inundações ou de grande vulnerabilidade social.

O CEO da incorporadora, Leandro Melnick, afirma que a criação do Instituto ocorre dentro de um curso natural da atuação transformadora da Melnick, que há anos vem promovendo iniciativas por meio da plataforma I Love POA. “O Instituto está sendo lançado para consolidar e ampliar a vocação da Melnick de cuidar, transformar e promover o desenvolvimento de Porto Alegre e das demais cidades onde atuamos. Vamos avançar em outras frentes e formar um hub com parceiros estratégicos que poderão contribuir para expandir as iniciativas”, destaca.

Quem irá presidir o Instituto será Camila Melnick, esposa do CEO da incorporadora. Dentista especializada em ortodontia, Camila tem forte envolvimento comunitário é uma das líderes do projeto “Unidos por Eldorado do Sul”, movimento colaborativo que visa a reestruturação das comunidades do município. “Minha trajetória é marcada pelo voluntariado e pelo compromisso social. É uma honra ter a oportunidade de liderar uma iniciativa tão relevante para a sociedade, fortalecendo o diálogo e a colaboração nessas comunidades e buscando construir um legado positivo para as próximas gerações”, afirma.

Praças

Para o eixo de iniciativas de espaços urbanos da Capital, praças foram mapeadas para serem revitalizadas e modernizadas. Além das melhorias, os projetos visam promover o senso de pertencimento e de responsabilidade da comunidade em relação aos cuidados dos espaços e fomentar parcerias para viabilizar mais serviços e segurança nesses locais.

Cidade das Artes

O terceiro pilar será voltado para as artes. As iniciativas serão focadas em fomentar a arte em bairros e ruas de Porto Alegre, para que a capital gaúcha seja reconhecida como uma cidade que fomenta e incentiva a cultura, promovendo conhecimento e valorização de obras e artistas. A ideia é iniciar o movimento com esculturas diferenciadas, que serão instaladas em áreas externas de empreendimentos imobiliários de destaque da incorporadora.

Outra frente prevista é a instalação de painéis e outras intervenções artísticas em praças públicas e parques da Capital.

Para saber sobre o Instituto Melnick, acesse o site www.melnick.com.br/instituto-melnick.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/instituto-melnick-reforca-compromisso-com-o-social/

Incorporadora gaúcha lança Instituto Melnick e reforça compromisso com o desenvolvimento social das regiões

2025-03-27