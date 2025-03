Acontece Iguatemi leva 67 marcas para a passarela no POAFW

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Serão 12 desfiles com direção de Paulo Borges nos dias 24, 26 e 27 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Começa nesta terça-feira o POAFW, evento de moda promovido pelo Iguatemi Porto Alegre que coloca a capital gaúcha novamente no palco da moda. A expectativa é que 6 mil clientes assistam aos 12 desfiles nos dias 25, 26 e 27 de março e confiram os looks criados com peças de 67 marcas participantes.

O evento é dirigido por Paulo Borges, presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa (INMODE) e visionário que liderou a organização da moda no país como setor, fundou e criou o Calendário Oficial da Moda Brasileira (SPFW). A edição de moda ficou a cargo do experiente stylist Paulo Martinez. “O mix de lojas do Iguatemi é super completo, com as melhores marcas nacionais e internacionais. Foi muito gratificante poder contar com tantas opções interessantes e, a partir da junção e composição das mesmas, criar uma imagem de moda diferente e criativa”, comenta Martinez.

Serão quatro desfiles por dia, para uma plateia composta por clientes convidados do Iguatemi, imprensa e influenciadores. O primeiro desfile do evento, dia 25, 17h30, trará o estilista convidado Lino Villaventura. Na sequência, 19h, Pompeia e Gang; 20h, C&A e 21h30 Geral Feminino. Na quarta-feira, 26, Athleisure abre a passarela, novamente 17h30, seguida de Geral Masculino, 19h; Riachuelo, 20h e Marcas Internacionais, 21h30. No último dia de desfiles, 27, a apresentação tem início com Geral Feminino, às 17h30; Renner, Ashua e Youcom às 19h e Boss às 20h. O encerramento será com o desfile do também estilista convidado Luiz Cláudio, da marca Apartamento03.

“O Iguatemi é sinônimo de moda, estilo e pioneirismo. Marcamos época nos anos 2000 com a realização de grandes eventos de moda, ainda hoje lembrados pelos nossos clientes com muito carinho. Pensamos, então, na oportunidade de voltar a ser palco, mostrando para os nossos clientes o que os lojistas têm de melhor em uma produção no mesmo patamar de qualidade de outros eventos de moda consolidados no país”, afirma a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos.

Para comportar o POAFW, o Iguatemi Porto Alegre construirá uma estrutura de mais de 2 mil metros quadrados no estacionamento térreo de seu prédio garagem, próximo à Renner. A sala de desfiles se assemelhará a um grande teatro, onde os modelos apresentarão os looks dos lojistas do shopping entre telas e colunas de led, com capacidade para mais de 500 pessoas simultaneamente.

“Com este evento, Porto Alegre retoma seu protagonismo na moda brasileira, e só por isso já me sinto tão honrado de ser o responsável pelo POAFW Iguatemi. Através dele não só entregamos um evento com conceito único para os gaúchos como fomentamos o mercado local de profissionais da área da moda”, declara Paulo Borges.

A programação tem início sempre às 14h, com talks mediados pela Vogue e pelo Steal the Look com grandes nomes da moda. No dia 25, Inaê Ribeiro, editora de Beleza do Steal the Look, conduzirá o bate-papo com Paulo Borges. No dia seguinte (26), o convidado é o estilista Lino Villaventura, com a mediação de Paula Merlo, diretora de redação da Vogue. Por fim, no último dia do evento (27), novamente o talk será conduzido por Inaê Ribeiro, do Steal the Look, e contará com a participação da top model gaúcha Shirley Mallmann, que também marcará presença na passarela.

O evento apresenta ainda a exposição “As Joias da Rainha”, que celebra Regina Guerreiro e sua trajetória na moda brasileira. Conhecida por uma escrita afiada e produção visual inovadora, ela foi responsável por transformar o jornalismo e a crítica de moda no Brasil, consolidando-se como a primeira grande editora de moda do país.

A mostra traz imagens, textos e peças originais do acervo de Regina e convida o público a mergulhar no olhar exigente, na ironia refinada e na visão vanguardista que fizeram dela um ícone atemporal. A exposição é gratuita e aberta ao público. Para acessá-la, basta resgatar o cupom no app do Iguatemi Porto Alegre.

Além de imprensa e influenciadores digitais, o Iguatemi convidará uma seleção de clientes fiéis para conferir os desfiles. Para aqueles que não estiverem presencialmente no evento, será possível acompanhar os melhores momentos do evento no @iguatemipoa – perfil no Instagram do shopping. “Queremos que o maior número de pessoas desfrute desse evento tão especial que construímos. Por isso, faremos uma ampla cobertura nas nossas redes sociais, inclusive com conteúdo dos times do Steal the Look e Vogue”, explica a gerente de marketing do Iguatemi Porto Alegre, Cristina Maggi. Algumas das marcas participantes dos desfiles farão ativações especiais para o público dentro de suas lojas e oferecerão descontos especiais através do APP Iguatemi Porto Alegre nos dias do evento.

