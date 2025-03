Acontece BioTech Fair, maior feira de tecnologia em bioenergia e biocombustíveis reúne mais de 80 expositores em 3 dias

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Além dos expositores, várias palestras também abordaram os temas de biocombustíveis, bioenergia e sustentabilidade Foto: Rede Pampa Foto: Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sustentabilidade e futuro foram os nortes da BioTech Fair, a Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis. A BioTech Fair é a maior feira do setor no Brasil. Neste ano, foi concedido o espaço para pequenas empresas e iniciativas fazerem parte de toda a inovação da feira, e a expectativa é ir mais além. A feira aconteceu no Centro de Eventos da FIERGS entre esta quarta e sexta-feira (26 a 28).

O Coordenador Geral da BioTech Fair, Clóvis Rech, falou sobre a importância de abrir o espaço “Nós criamos o espaço de inovação, em parceria com a Rede Pampa, para abrir oportunidade à pequenas empresas e iniciativas, que têm ideias focadas neste segmento e possam se desenvolver. Criamos um elo de ligação muito importante. Estamos só no início, e esperamos uma continuidade e ampliação muito maior do que isso”.

Não só a bioenergia e os biocombustíveis foram destaque para a sustentabilidade, mas também a destinação correta de resíduos, que ficou a cargo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, em parceria com a empresa Trashin. Em 3 dias de exposição, mais de 80 expositores estiveram presentes na feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/biotechfair-bioenergia-biocombustiveis-expositores/

BioTech Fair, maior feira de tecnologia em bioenergia e biocombustíveis reúne mais de 80 expositores em 3 dias

2025-03-28