Dicas de O Sul 27ª Jornada Internacional de Direito acontece nos formatos on-line e presencial

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presencialmente, o evento acontece no Palácio dos Festivais, em Gramado Foto: Agência Brasil Presencialmente, o evento acontece no Palácio dos Festivais, em Gramado. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a temática “Democracia e Valores Humanos”, a 27ª edição da Jornada Internacional de Direito acontece em duas etapas, on-line e presencial, a partir desta segunda (19) até sábado (24).

Considerado o maior congresso jurídico do Brasil, o evento reúne mais de 190 juristas, proporcionando networking em todas as áreas do Direito. No formato on-line, desta segunda até quinta (22), o congresso é totalmente gratuito, com mais de 140 palestrantes e quatro salas temáticas por dia: Direito Público, Direito Privado, Sala OAB/Concursos e Direito de Tecnologia e Informação. As salas Doc9 e AASP (Associação dos Advogados de SP) são exclusivas de patrocinadores. Trata-se de uma parceria da Humanas Empreendimento com a plataforma LinkLei, rede social jurídica. Todo o conteúdo é gratuito.

Presencialmente, o evento acontece na sexta (23) e no sábado, no Palácio dos Festivais, em Gramado, com 50 palestrantes. Neste ano, a jornada tem como patronesse a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber.

Inscrições, programações e mais informações estão disponíveis no site https://linklei.com.br/jornadadedireito/.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/27a-jornada-internacional-de-direito-acontece-nos-formatos-on-line-e-presencial/

27ª Jornada Internacional de Direito acontece nos formatos on-line e presencial

2023-06-19