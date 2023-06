Brasil Estudante é morta em ataque a tiros em escola no Paraná

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

O autor dos disparos no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, é um ex-aluno de 21 anos Foto: Reprodução de internet O autor dos disparos no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, é um ex-aluno de 21 anos. (Foto: Reprodução de internet) Foto: Reprodução de internet

Uma adolescente de 16 anos foi morta em um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). Um menino de 10 anos ficou gravemente ferido.

O autor dos disparos é um ex-aluno de 21 anos, que portava um revólver calibre 38, segundo a Polícia Militar. Ele foi à escola alegando precisar de uma cópia do histórico escolar. Ao entrar no local, efetuou os disparos. O assassino foi preso.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), decretou luto oficial de três dias. “A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai, a minha solidariedade aos familiares neste momento de dor tão profunda. Paraná está em luto”, escreveu Ratinho Junior nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também usou as redes sociais para lamentar o ataque. “Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, declarou o presidente.

