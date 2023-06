Porto Alegre Porto Alegre: Projeto Orla Para Todos promoverá esportes para crianças, adolescentes e pessoas com deficiências

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A finalidade do projeto é ofertar aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas para atender crianças e adolescentes. Foto: Alex Rocha/PMPA A finalidade do projeto é ofertar aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas para atender crianças e adolescentes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre lança, nesta terça-feira (20), o Projeto Orla Para Todos, que consiste em realizar uma parceria inovadora através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ) e os clubes privados da Capital. A abertura oficial será realizada às 9h, no Trecho 3 da Orla, em frente a Quadra 2.

A finalidade do projeto é ofertar aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas para atender crianças e adolescentes da FASC e também pessoas com deficiência, utilizando os espaços esportivos do Trecho 3 da Orla. Os professores de Educação Física dos clubes atenderão de segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h.

“O objetivo maior é promover, através do esporte, ações de inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, e com deficiência física, oferecendo condições favoráveis a prática de diferentes modalidades esportivas. O projeto contribuirá para a melhoria da qualidade de vida e saúde, assim como para a formação e desenvolvimento esportivo de crianças e adolescentes”, ressaltou a secretária Débora Garcia.

Conforme a secretária, nesta primeira fase da implantação do projeto, o SESC realizará aulas de Futebol 7 nas terças e quintas-feiras, das 9h às 11h; a AABB pela parte da tarde, das 14h às 17h, também Futebol 7.

Nas terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, as atividades serão por conta do Esporte+, com aulas de rugby na cadeira de rodas e vôlei sentado. Ao todo, o projeto atenderá 40 alunos por turno (240 por semana), sempre nas quadras 2, 7 e 4.

Trecho 3

Trecho 3 da Orla conta com 29 quadras nas mais diversas modalidades, estruturas de apoio à prática de esportes, arquibancadas, pista de caminhada, vestiário, ambiente

arborizado e 100% acessível, ciclovia, iluminação em LED, câmeras de monitoramento, estacionamento para 150 veículos, três opções de bares, pista de patinação e a maior pista de skate da América Latina.

Das 29 quadras, duas são poliesportivas, cinco de futebol de grama sintética, uma de futebol de areia, 12 de vôlei de areia, três de beach tênnis e duas de tênis. Há, também, quatro quadras infantis, sendo duas de concreto e duas de grama sintética. Nesse espaço circulam diariamente milhares de pessoas, que buscam às margens do Guaíba toda essa infraestrutura de alta qualidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-projeto-orla-para-todos-promovera-esportes-para-criancas-adolescentes-e-pessoas-com-deficiencias/

Porto Alegre: Projeto Orla Para Todos promoverá esportes para crianças, adolescentes e pessoas com deficiências

2023-06-19