Tecnologia 34 horas de bateria! Novo Motorola G85 chegou no Brasil com design inovador e mais duradouro

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O mundo dos smartphones está constantemente em evolução, com novas tecnologias e upgrades sendo lançados a todo momento. Foto: Divulgação O mundo dos smartphones está constantemente em evolução, com novas tecnologias e upgrades sendo lançados a todo momento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Recentemente, a Motorola deu um passo interessante ao atualizar um de seus modelos mais populares, o Moto G24, aumentando significativamente seu armazenamento interno para 256GB. Este lançamento, realizado de forma discreta através do site oficial da marca, busca atender às crescentes demandas por mais espaço de armazenamento.

O Moto G24 já era conhecido por sua configurabilidade técnica sólida, incluindo um design elegante e uma bateria de longa duração. A novidade fica por conta dessa expansão de memória, que vem para satisfazer principalmente aqueles que utilizam o smartphone para armazenar uma grande quantidade de aplicativos, jogos e arquivos diversos, sem sacrificar o desempenho.

A versão de 256GB do Moto G24 mantém a maioria das características técnicas da versão anterior, como a tela LCD de 6,6 polegadas e a configuração de câmeras que já haviam agradado ao público. A atualização do espaço de armazenamento não vem acompanhada de mudanças em outras especificações técnicas, como o processador Helio G85, que continua sendo o mesmo do modelo anterior.

Um dos principais benefícios dessa atualização é que ela atende diretamente a uma necessidade real dos consumidores: mais espaço para armazenar tudo o que precisam. Além disso, o preço, embora ligeiramente mais alto, permanece competitivo. A nova versão é oferecida no mercado por aproximadamente R$ 1.199, um valor acessível levando em conta a expansão da memória interna.

Cores

As cores são em grafite e rosa para 256 GB. Curiosamente, a cor Verde, disponível na versão de 128GB, não foi estendida para o modelo de 256GB. Essa escolha pode influenciar na decisão dos consumidores que valorizam também a estética do dispositivo além de suas funcionalidades.

Perspectivas

O segmento de smartphones é altamente competitivo e estar atento às necessidades dos usuários é crucial para qualquer marca que deseja se destacar. O Moto G24 de 256GB aparece como uma opção robusta para aqueles que procuram um dispositivo confiável, com grande capacidade de armazenamento e um preço que tende a se tornar ainda mais atraente com o tempo. Esta é uma estratégia da Motorola para fortalecer sua posição no mercado, acompanhando as tendências e ajustando suas ofertas de acordo com as demandas dos consumidores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/34-horas-de-bateria-novo-motorola-g85-chegou-no-brasil-com-design-inovador-e-mais-duradouro/

34 horas de bateria! Novo Motorola G85 chegou no Brasil com design inovador e mais duradouro

2024-07-08