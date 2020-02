Rio Grande do Sul 34° Natal Luz de Gramado encerra com R$ 7,4 milhões de superávit

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

O Natal luz 2019/2020 obteve resultado positivo de quase R$ 7,4 milhões Foto: Cleiton Thiele/Divulgação O Natal luz 2019/2020 obteve resultado positivo de quase R$ 7,4 milhões (Foto: Cleiton Thiele/Divulgação) Foto: Cleiton Thiele/Divulgação

Ao longo de 81 dias, o 34º Natal Luz de Gramado realizou, de 24 de outubro de 2019 a 12 de janeiro deste ano, mais uma edição do maior evento natalino do Brasil. E na terça-feira (11), a Gramadotur, autarquia municipal responsável pelo evento, apresentou os resultados oficiais da edição realizada em coletiva de imprensa no Auditório da Prefeitura de Gramado.

O Natal luz 2019/2020 obteve resultado positivo de quase R$ 7,4 milhões. Foram contabilizados R$ 36.909.754,53 de receitas e R$ 29.551.392,10 em despesas. Este superávit será investido na manutenção da Gramadotur, além de ampliar e qualificar os primeiros eventos de 2020 como a Páscoa em Gramado e a Festa da Colônia.

A diretoria também ressalta o movimento na economia local, investimentos sociais e pesquisa da Universidade de Caxias do Sul – UCS. “Podem ter a certeza que fizemos um excelente trabalho com um resultado muito positivo para a Gramadotur e para o Município”, destacou o presidente da Gramadotur, Edson Néspolo. O Presidente fez questão de destacar o significativo aumento nos investimentos no evento. “Investimos R$ 4 milhões a mais e tivemos o mesmo lucro da edição anterior”.

Néspolo também comemora o resultado positivo em ter aumentado os patrocinadores desta edição. “Todos os patrocinadores da 33ª edição renovaram para a 34ª edição do Natal e ainda tivemos um acréscimo de grandes marcas como Mastercard, CVC, XP Investimentos, Bauducco e a Gol, inclusive nosso grande apresentador, o Bradesco”, destacou.

Durante a entrevista coletiva, o Presidente fez questão de destacar os avanços ocorridos na área econômica e social, como por exemplo, a valorização dos artesãos gramadenses na Vila de Natal; o investimento no Programa de Artes Pedro Henrique Benetti, e o aproveitamento de novos talentos no Natal Luz, incentivando assim, a cultura local. Também foi destacada a manutenção da Orquestra Sinfônica de Gramado pela Gramadotur e a participação dos músicos em diversas apresentações, abrilhantando o Natal Luz.

Cabe ressaltar ainda a contrapartida social do evento. Foram concedidos 6.800 ingressos em troca de alimentos, material escolar, brinquedos e produtos de limpeza para pessoas de Gramado, e intermediado pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Além disso, os serviços de alimentação dos espetáculos ficaram sob a responsabilidade dos clubes de serviço de Gramado. Rotary, Lions e Orbis destinaram com o resultado obtido R$ 135 mil para o MOCOVI (Movimento Comunitário de Combate a Violência).

Ingressos

Foram comercializados para os três espetáculos pagos do evento 204 mil ingressos. O espetáculo Illumination foi o show que mais vendeu ingressos, 98 mil. O Desfile A Magia do Noel vendeu quase 82 mil ingressos e a Lenda do Bosque de Natal, 24 mil ingressos.

No total, os ingressos geraram uma receita de pouco mais de R$ 27 milhões. O Presidente Edson Néspolo anunciou durante a coletiva de imprensa que o valor dos ingressos não serão aumentados para esta 35ª edição.

A 35ª edição do evento terá abertura em 22 de outubro e término em 10 de janeiro de 2021. O Presidente Edson Néspolo confirmou ainda que a gramadense Cláudia Casagrande estará novamente como Diretora de Decoração do evento, pelo terceiro ano consecutivo.

