Sobre o motivo das ameaças de morte, o paraguaio explica: “Hipóteses temos várias, não descartamos nenhuma. Vamos ver o que tem no telefone e no notebook. O que se fala é que ele publicava algo que incomodava. Quero saber o que foi que publicou”.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, Veras foi atingido por cerca de 12 tiros de pistola nove milímetros. O jornalista chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital particular da cidade paraguaia, mas não resistiu.

Ele é bastante conhecido em Mato Grosso do Sul por seu trabalho. O jornalista era dono de um site policial que produzia notícias da região da fronteira em português e espanhol. Frequentemente, ele noticiava situações relacionadas ao tráfico de drogas.