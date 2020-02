Economia Lucro dos quatro maiores bancos do Brasil cresce 18% em 2019 e passa de R$ 81 bilhões

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

O Itaú teve o maior lucro entre os bancos no ano passado Foto: Marcos Santos/USP Imagens O Itaú teve o maior lucro entre os bancos no ano passado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O lucro líquido dos quatro maiores bancos do Brasil com ações na Bolsa de Valores cresceu 18% em 2019 na comparação com o ano anterior. Os ganhos acumulados dessas instituições financeiras totalizaram R$ 81,5 bilhões, ante R$ 69,1 bilhões em 2018.

Segundo levantamento da Economatica, trata-se do maior lucro consolidado nominal (sem considerar a inflação) já registrado pelos grandes bancos. O levantamento considera os demonstrativos financeiros contábeis disponibilizados pelo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander desde 2006.

O maior lucro entre os grandes bancos em 2019 foi o do Itaú, que registrou ganhos de R$ 26,583 bilhões, um crescimento de 6,4% sobre 2018. Esse foi o maior resultado anual nominal (não ajustado pela inflação) já registrado por bancos brasileiros, segundo a Economatica.

O Bradesco registrou lucro líquido de R$ 22,6 bilhões no ano passado, uma alta de 18,32% na comparação com 2018 (R$ 19,085 bilhões).

O Banco do Brasil reportou lucro líquido contábil de R$ 18,16 bilhões em 2019, um aumento de 41,2% na comparação com 2018, quando a instituição lucrou R$ 12,86 bilhões.

Já o Santander teve lucro de R$ 14,181 bilhões em 2019, alta de 16,6% frente ao ano anterior.

