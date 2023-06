Rio Grande do Sul Mais de 400 mil gaúchos continuam sem luz na Região Metropolitana e no Litoral Norte

Por Lorenzo Rivero * | 16 de junho de 2023

A prefeitura de Porto Alegre pede que as pessoas evitem transitar pelas ruas da cidade nesta sexta Foto: CEEE Equatorial/Reprodução Twitter A prefeitura de Porto Alegre pede que as pessoas evitem transitar pelas ruas da cidade nesta sexta (Foto: CEEE Equatorial/Reprodução Twitter) Foto: CEEE Equatorial/Reprodução Twitter

A CEEE Equatorial e a RGE informaram no início da tarde desta sexta-feira (16) que, até o momento, 400 mil clientes seguem sem luz. As regiões mais afetadas são a Metropolitana (270 mil) e Litoral Norte (74 mil). Além disso, os municípios mais atingidos são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Guaíba, Cidreira, Capão da Canoa, Mostardas e Imbé. Os prazos para a solução dos problemas dependem da complexidade de cada caso, informou a CEEE Equatorial.

Na área de cobertura da RGE, são 68 mil clientes, principalmente nas regiões Metropolitana e Vale do Sinos, em cidades como Gravataí, São Leopoldo, Dois Irmãos, Esteio, Canoas, Novo Hamburgo e Cachoeirinha.

Alerta da Defesa Civil

Alerta para inundação dos rios Caí, Sinos, Gravataí e Guaíba. Risco de deslizamentos. Válido até às 10h deste sábado (17). Emergência, ligue 190/193.

Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre pediu para que as pessoas evitem transitar pelas ruas da cidade nesta sexta-feira, pois o alerta de chuva excessiva permanece, com impactos na mobilidade urbana.

“A Defesa Civil e os serviços da prefeitura passaram a madrugada em ação nas ocorrências do temporal. Quem puder, apelamos que evite deslocamentos. Seguimos trabalhando sem interrupções”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Osório

Em virtude da situação crítica decorrente das fortes chuvas deste momento, a prefeitura de Osório, através da coordenadoria municipal da Defesa Civil alerta e pede para que os cidadãos que estejam em situação de perigo por conta da elevação das águas de rios e arroios, ou por situarem-se em zona de encostas, para que procurem áreas seguras, em especial ao abrigo de outros moradores em melhor situação.

As aulas da rede de ensino municipal desta sexta-feira foram canceladas.

Tramandaí

Apesar das rajadas de vento que em alguns pontos chegaram a marca de 100 km/h, não foram identificados grandes danos materiais em Tramandaí. De acordo com levantamento inicial realizado nesta manhã, foram registradas quedas de postes e galhos de árvores, destelhamentos e falta de energia elétrica em algumas regiões de Tramandaí.

Não há registro de feridos ou pessoas desabrigadas no município. As residências que tiveram danos já estão sendo analisadas e atendidas pelas Secretarias Municipais e Corpo de Bombeiros. Todas as unidades de saúde, bem como a UPA e o Hospital Tramandaí, estão funcionando normalmente. As aulas seguem suspensas durante esta sexta-feira para a limpeza e manutenção das instituições que sofreram algum tipo de dano.

Imbé

Apesar das fortes chuvas e ventos, a Defesa Civil de Imbé não recebeu nenhum chamado de moradores em relação a ocorrências em suas casas. Há relatos de postes e árvores que acabaram sendo derrubados com a força dos ventos mas, felizmente, nada grave foi registrado.

A Defesa Civil do município, coordenada pelo secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Vinícius Rebechi, está atenta e pronta para atender chamados da comunidade, através do telefone 153 da Guarda Municipal.

* Por supervisão de: Pedro Marques

