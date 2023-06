Dicas de O Sul 36ª Moenda da Canção tem lançamento estadual nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em evento na Casa de Cultura Mário Quintana serão divulgados shows e programação do festival Foto: Ivan De Paula Em evento na Casa de Cultura Mário Quintana serão divulgados shows e programação do festival (Foto: Ivan De Paula) Foto: Ivan De Paula

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 36ª Moenda da Canção terá lançamento em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, nesta quinta-feira (15), a partir das 19h30. O tradicional festival de Santo Antônio da Patrulha será realizado neste ano de 11 a 13 de agosto e também traz em sua programação a 12ª Moenda Instrumental e a 2ª Moendinha.

No lançamento que terá abertura musical do Grupo Chão de Areia serão anunciados os shows da Moenda. O evento foi criado em 1987 e segue se reinventando e sendo referência para demais festivais do gênero nacionalmente.

O lançamento estadual é uma parceria com o Instituto Estadual de Música e proporciona um momento de confraternização entre comunidade artística, imprensa, autoridades e público em geral. Após o lançamento devem ocorrer pocket shows com músicos convidados, comandados por Cristiano Quevedo, no Theatro Fuga – Rua dos Andradas/673 – com entrada gratuita.

A Moenda da Canção

Em agosto de 1987 nasceu oficialmente a Moenda da Canção Nativa (Moenda – Associação de Cultura e Arte Nativa), transformando-se em uma novidade dentro do cenário dos festivais.

Afinal, aos poucos, foi se observando que o Litoral Norte tinha algo diferente na musicalidade do Rio Grande do Sul. A descoberta de novos sons e melodias garimpadas e pesquisadas pelos músicos fez ressurgir no palco a música e o folclore regional, resgatando elementos das tradições Afro e Açoriana.

A partir da 9ª edição, já sem o rótulo de Nativa, a Moenda da Canção dá um importante passo na cena musical brasileira e sul-americana: abre-se para todos os ritmos e melodias e torna-se, assim, um festival com espaço para a liberdade de expressão e para o ecletismo, sem preconceitos e pioneiro para o experimentalismo.

Além de ser um festival ininterrupto desde 1987, foi pioneira no estado ao criar a Moenda Instrumental, dando também oportunidade para os músicos instrumentistas apresentarem suas composições.

Atualmente, a Moenda é um dos maiores festivais de música do Rio Grande do Sul, e resultado da atitude de um grupo de pessoas e de um povo que sabe reconhecer e aceitar com espírito de renovação tudo que vem de fora, que vem de longe em busca do novo.

Serviço

O que: Lançamento Estadual 36ª Moenda da Canção, 12ª Moenda Instrumental

e 2ª Moendinha.

Quando:15 de junho.

Onde: Casa de Cultura Mário Quintana – Rua dos Andradas/736. Logo após, acontecem pocket shows no Theatro Fuga – Rua dos Andradas/673. Ambos com

entrada gratuita.

Horário:19h30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/36a-moenda-da-cancao-tem-lancamento-estadual-nesta-quinta-feira-em-porto-alegre/

36ª Moenda da Canção tem lançamento estadual nesta quinta-feira em Porto Alegre

2023-06-13