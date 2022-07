Porto Alegre 38 unidades de saúde abrem neste sábado em Porto Alegre para exames citopatológicos

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Trinta e oito unidades de saúde estarão abertas neste sábado, 30, das 8h às 17h, para atendimento exclusivo de exames citopatológicos. Foto: Divulgação/PMPA Trinta e oito unidades de saúde estarão abertas neste sábado, 30, das 8h às 17h, para atendimento exclusivo de exames citopatológicos. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Trinta e oito unidades de saúde estarão abertas neste sábado (30) em Porto Alegre, das 8h às 17h, para atendimento exclusivo de exames citopatológicos. Os serviços já fizeram contato com mulheres das regiões comunicando a disponibilidade, mas também atenderão a todas que buscarem as estruturas. A Secretaria Municipal de Saúde alerta para a importância do exame na prevenção de câncer de colo de útero.

Este é o segundo fim de semana em que ocorre a ação. No sábado passado foram realizados 793 exames. As Unidades de Saúde São Cristóvão (46), Rubem Berta (45) e Morro Santana (42) foram as que mais fizeram coletas.

O exame citopatológico é um teste feito para detectar alterações nas células do colo do útero que possam predizer a presença de lesões precursoras do câncer ou do próprio câncer. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente.

Lista das unidades de saúde para exame citopatológico neste sábado:

Asa Branca

Assis Brasil

Batista Flores

Beco dos Coqueiros

Diretor Pestana

Domênico Feoli

Esperança Cordeiro

Farrapos

Fradique Vizeu

Ilha da Pintada

Ilha dos Marinheiros

Jardim Carvalho

Jardim da Fapa

Jardim Protásio Alves

Mario Quintana

Mato Sampaio

Milta Rodrigues

Morro Santana

Navegantes

Nova Brasília

Passo das Pedras II

Ramos

Rubem Berta

Safira Nova

Santa Fé

Santa Maria

Santa Rosa

Santo Agostinho

São Borja

São Cristóvão

Tijuca

Timbaúva

Vila Brasília

Vila Ipiranga

Vila Jardim

Vila Pinto

Vila Safira

Wenceslau Fontoura.

