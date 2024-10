Acontece 41ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS anuncia recorde de inscrições

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Principal premiação do setor de marketing no Rio Grande do Sul ocorrerá no dia 24 de outubro e já está no último lote. Foto: André Feltes/Agência Preview Foto: André Feltes/Agência Preview

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com pelo menos 116 projetos inscritos em 30 categorias, mais de 16% comparado aos números do ano passado, a 41ª edição do maior prêmio ligado ao Marketing no Rio Grande do Sul, o TOP de Mkt ADVB/RS, já quebra recordes antes mesmo do evento oficial, que ocorre no dia 24 de outubro. Ao longo de 180 horas de trabalho, o júri composto por 117 jurados realizou mais de 500 avaliações, entre análises de cases, etapas e a esperada escolha dos finalistas.

Mesmo após a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul em maio, as expectativas são altas, visto que os ingressos para a premiação já estão quase esgotados. “A gente acredita nessa retomada do Rio Grande do Sul, e o marketing faz parte dessa reconstrução. O prêmio vem para valorizar as empresas do estado e serve como um incentivo e ferramenta para alavancarem seus projetos”, ressalta a Gerente Executiva da ADVB/RS, Mastrângela Teixeira.

O TOP de Mkt demonstra a relevância do trabalho realizado pelas empresas, ratificando assim, sua importância para o setor. Nesta edição, a premiação anuncia uma categoria nova, a TOP Inclusão à Diversidade, voltada ao reconhecimento de organizações que implementam práticas e iniciativas significativas para promover a equidade tanto no ambiente interno quanto no externo. A novidade tem a curadoria de uma consultoria gaúcha especializada em diversidade e inclusão corporativa.

“É um grande momento de coroação da inovação no marketing e das boas práticas dele no Rio Grande do Sul.” afirma o Presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret. A Rede Pampa, destaque como veículo de comunicação, atuou como comissão julgadora na edição, “temos orgulho em atuar como parte do júri. Ficamos muito felizes em estar cada vez mais inseridos nesse grande produto da ADVB.” conclui o Presidente.

No mês de setembro houve a divulgação de um dos vencedores do prêmio na categoria “Personalidade de Marketing e Vendas”. Gabriela Schwan, CEO da Swan Hotéis, foi a vencedora na ocasião. O reconhecimento é entregue para o profissional do mercado que tenha incentivado o desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no Rio Grande do Sul no último ano.

Os demais vencedores do prêmio serão anunciados ao público durante a cerimônia de premiação da 41ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS, realizada no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/41-edicao-do-top-de-mkt-advb-rs-anuncia-recorde-de-inscricoes/

41ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS anuncia recorde de inscrições

2024-10-11