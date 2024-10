Rio Grande do Sul Homicídios e feminicídios aumentam em setembro no RS; latrocínios registram queda histórica

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Setembro terminou com alta nos homicídios e feminicídios no Rio Grande do Sul. Nos homicídios, o aumento foi de 8%, com dez ocorrências a mais que no ano anterior, passando de 121 vítimas em 2023 para 131 em 2024. Casos em Rolante, Santa Rosa, Arroio dos Ratos e Alvorada impactaram diretamente os registros, mas a polícia agiu rapidamente e identificou todos os envolvidos. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta sexta-feira (11).

Nos feminicídios, o aumento foi de 75%, subindo de quatro casos em 2023 para sete neste ano. “Para combater esse crime, a Polícia Civil inaugurou mais uma Delegacia da Mulher em Porto Alegre, além de contar com a Delegacia Online da Mulher (DOL Mulher) e o Projeto de Monitoramento do Agressor. A Brigada Militar, por sua vez, tem ampliado as Patrulhas Maria da Penha no Estado.” Além disso, a recente alteração na lei penal sobre crimes de feminicídio, que aumentou a pena para os autores, poderá contribuir para a redução dos casos, informaram os órgãos competentes.

De janeiro a setembro, os homicídios caíram 16%, passando de 1.251 vítimas em 2023 para 1.051 em 2024, o menor total já registrado desde 2010, início da série histórica. Os feminicídios seguem a mesma tendência, com uma queda de 31%, passando de 62 vítimas entre janeiro e setembro de 2023 para 43 no mesmo período de 2024.

Latrocínios

Setembro registrou uma queda de 80% nos latrocínios em todo o Rio Grande do Sul, o melhor resultado para o mês desde 2010, com apenas uma ocorrência. No mesmo período do ano passado, foram cinco vítimas.

No acumulado do ano, a queda nos latrocínios é de 32%. Em 2023, o número de vítimas de janeiro a setembro já havia apresentado queda em relação aos anos anteriores, com 38 vítimas. Em 2024, esse número caiu para 26, o menor total no período na história.

Crimes patrimoniais

Os roubos a pedestres caíram 32% no RS em setembro. Os roubos de veículos registraram uma queda de 28%, passando de 276 casos em 2023 para 200 em setembro de 2024.

Houve resultados positivos também nos roubos a transporte coletivo, assim como nos roubos a estabelecimentos bancários e comerciais. Nos ônibus e lotações que circulam pelo Estado, houve uma redução de 57% nas ocorrências, de 42 em 2023 para 18 em 2024. Nos comércios, os registros de crimes passaram de 483 em 2023 para 347 em setembro deste ano, uma queda de 28%. As ocorrências bancárias, que em 2023 somaram dois casos no período, terminaram setembro com apenas um caso.

O abigeato também teve, em setembro, o menor número de ocorrências desde 2010, quando o levantamento começou. Comparado ao mesmo mês do ano passado, a queda foi de 37%, passando de 323 casos para 204.

