A programação começa às 15h com o musical "Adivinha o Que É". (Foto: Vilmar Carvalho/Divulgação)

Em comemoração ao Dia das Crianças, o ParkShopping Canoas preparou uma programação especial para este sábado (12), com duas apresentações imperdíveis no Multiplan Hall, às 15h e às 18h.

Para tornar o dia ainda mais especial, o ParkShopping Canoas oferece ingressos gratuitos para as atrações, que podem ser reservados antecipadamente por meio do aplicativo Multi, disponível para download nos sistemas operacionais Android e iOS. Além das apresentações, o público poderá saborear pipoca, algodão doce e levar para casa garrafinhas personalizadas como brindes, tornando o evento ainda mais encantador.

A programação começa às 15h com o musical “Adivinha o Que É”, que traz a história de uma princesa-flor que, com a ajuda de três cantores mágicos, enfrenta seus medos e aprende a crescer. O espetáculo, que é uma criação de Juliana Barros, traz uma mensagem de superação e desenvolvimento, convidando as crianças a refletirem sobre a importância do autoconhecimento e da coragem para superar desafios.

Às 18h, a diversão segue com “Vampirices”, um musical do grupo Rococó Produções, que conta a história de um vampiro vegetariano. De maneira leve e bem-humorada, a peça aborda temas como a aceitação das diferenças, o respeito ao outro e a importância de sermos autênticos em nossas escolhas. A apresentação, com classificação livre, é uma excelente oportunidade para as crianças se divertirem enquanto aprendem lições valiosas sobre convivência e empatia.

Com uma programação cheia de magia, música e diversão, o ParkShopping Canoas convida todas as famílias a celebrarem o Dia das Crianças de uma maneira inesquecível, reforçando o verdadeiro significado da data: promover a alegria e o bem-estar dos pequenos, garantindo momentos de lazer e aprendizagem.

O Dia das Crianças é uma data muito significativa no Brasil, sendo dedicada a homenagear e celebrar a infância. Criada oficialmente em 1924, a data foi instituída com o objetivo de chamar a atenção para os direitos das crianças e promover atividades que proporcionem lazer, diversão e aprendizado para os pequenos. Ao longo dos anos, o Dia das Crianças se tornou um dos momentos mais aguardados no calendário, com diversas ações culturais, festivas e educativas voltadas ao público infantil em todo o País.

