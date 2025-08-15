Acontece 42ª Expoagas inicia na próxima terça-feira, na FIERGS, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Maior feira do segmento supermercadista do Cone Sul espera público recorde de 65 mil pessoas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inicia na próxima terça-feira (19), a Expoagas 2025 – 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados, que acontece de 19 a 21 de agosto no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, receberá a imprensa e estará à disposição para entrevistas às 8h, na Sala Compete, ao lado do Teatro da Fiergs, antes da abertura do evento, que será às 9h. Com a expectativa de reunir mais de 65 mil pessoas, a feira deverá movimentar pelo menos R$ 768 milhões em negociações entre os 576 expositores e os visitantes.

Na edição deste ano, durante as manhãs dos três dias, o evento traz uma série de renomados palestrantes, tais como Dunga, Miguel Falabella, Romeo Busarello, Lars Grael, Rogério Flausino, entre outros. À tarde, no Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), especialistas em áreas específicas dos supermercados abordarão temas como retenção de talentos, prevenção de perdas, desenvolvimento de líderes e trade marketing. Outro destaque da programação deste ano é o Seminário Jurídico da Expoagas 2025, que terá o economista Ricardo Amorim falando sobre “Que oportunidades a Reforma Tributária traz”, seguido de debate sobre o mesmo assunto com os especialistas Ricardo Neves Pereira, Fernando Pergher, Vanderlei Goulart e Flávio Obino Filho, com mediação do tributarista Fabio Canazaro.

As inscrições devem ser feitas diretamente na secretaria do evento. Outras informações podem ser obtidas no telefone (51) 2118.5200 ou pelo e-mail expoagas@agas.com.br.

Abertura da Expoagas 2025

Quando: 19 de agosto, terça-feira

Horário: Atendimento à imprensa 8h, início da abertura 9h

Local: Sala Compete – ao lado do Teatro da Fiergs

EXPOAGAS 2025

Dia 19 de agosto

9h – Painel – Governador Eduardo Leite, Dunga, João Galassi (presidente da ABRAS). Mediação: Fernando Schüller / Transformação – O Renascimento do RS / Teatro da Fiergs

10h30 – Palestra Magna – Romeo Busarello / O futuro dos negócios / Teatro da Fiergs

12h – Abertura da feira de negócios – Centro de Eventos

14h – Palestra – Michel Jasper / Trade Marketing na Prática / CAT

15h – AGAS Jovem – João Branco / Desmarketize-se / Teatro da Fiergs

16h – Palestra – Rafael Haddad / Como desenvolver líderes em seu supermercado / CAT

21h – Encerramento da feira de negócios

Dia 20 de agosto

9h – Palestra Magna – Miguel Falabella / Onde está a felicidade? / Teatro da Fiergs

10h30 – Painel – Roberto Mussnich, José Evaldo Koch, Alexandre Simioni e Romano Pansera / Supermercados pelo mundo: o que trouxemos na bagagem? / Teatro da Fiergs

12h – Abertura da feira de negócios – Centro de Eventos

14h – Palestra – Alexandre Ribeiro / Eficiência operacional em supermercados / CAT

14h – Agas Mulher – Karol Babadeira / Marketing Digital / Teatro da Fiergs

15h – Seminário Jurídico / Ricardo Amorim | Que oportunidades a Reforma Tributária traz? | Seguido de debate com Ricardo Neves (subsecretário Sefaz RS), Fabio Canazaro, Vanderlei Goulart, Flavio Obino Filho e Fernando Pergher (KPMG) | Teatro da Fiergs

16h – Palestra – Angelita Garcia, Cris Porto e Fernanda Raupp – Formar, reter e evoluir: os desafios da gestão de RH | CAT

21h – Encerramento das atividades do dia

Dia 21 de agosto

9h – Palestra Magna – Lars Grael / Ajuste suas velas e supere seus limites / Teatro da Fiergs

10h30 – Palestra Magna – Rogério Flausino / Dias Melhores / Teatro da Fiergs

12h – Abertura da feira de negócios – Centro de Eventos

14h – Palestra – Fabiano Riva Gemignani (GS1 Brasil) / Sua operação fala, a IA escuta. Quem lucra é você / CAT

15h – Coletiva de imprensa – Balanço da Expoagas 2025 / Carreta AGAS Ajuda Sul

16h – Palestra – Carlos Eduardo Santos / Prevenção de Perdas é geração de lucros / CAT

19h – Sorteio de van Jumpy entre os compradores da feira / Centro de Eventos

21h – Encerramento do evento

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/42-expoagas-inicia-na-proxima-terca-na-fiergs/

42ª Expoagas inicia na próxima terça-feira, na FIERGS, em Porto Alegre

2025-08-15