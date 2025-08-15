Sexta-feira, 15 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025
Entre as homenageadas, a Calçados Beira Rio recebeu o troféu de Case da ExportaçãoFoto: Divulgação
A 53ª edição do Prêmio Exportação RS reconheceu a atuação de 60 empresas do estado pelas suas conquistas e resultados no ano passado. A solenidade, promovida pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), reuniu cerca de 800 pessoas na Casa NTX, na Zona Norte de Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (14).
Entre as homenagens, a empresa Calçados Beira Rio recebeu o troféu de Case da Exportação, distinção que reconhece organizações que apresentaram, no ano anterior, as melhores estratégias para superar as expectativas do comércio internacional. “O reconhecimento destaca não apenas as inovações implementadas, mas também a singularidade dos resultados alcançados, evidenciando a capacidade de criar soluções diferenciadas, ampliar sua competitividade e conquistar novos mercados com excelência”, destacou o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Rafael Biedermann Mariante.
Segundo o CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan, o reconhecimento proposto pelo evento é essencial para incentivar uma atividade complexa e repleta de desafios, como é a exportação. “Em 2024, passaram pela enchente. Neste ano, estamos vivendo a questão do tarifaço. Em 2018 foram as greves dos caminhoneiros e, em 2020, veio a pandemia. A complexidade da atividade exportadora requer enfrentamento de barreiras”, ressaltou.
Empresas vencedoras:
Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies
HD Parts
CLX GROUP
Priority Automotive
Destaque Serviços de Suporte à Exportação
AMRG – CARGONAVE GROUP
Luber Gestão de Riscos Logísticos
Interlink Cargo
Transportadora Real 94
Pibernat
Kuehne+Nagel
MBX GLOBAL SERVICES
CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL
GRUPO ORION MARÍTIMA
Wilson Sons – Unidade Tecon Rio Grande
Terminal Graneleiro S.A – TERGRASA
Efficienza Negócios Internacionais
Destaque Setorial | Indústria
Hyva do Brasil
Peccin
Finger Ambientes Personalizados
< OU >
Dubai Alimentos – Distinção Ouro
Grupo Crisdu
STIHL
FORBAL AUTOMOTIVE
Tecnovin
Calçados Beira Rio SA
Unylaser Produtos e Componentes Metálicos
Fante Bebidas
Taurus Armas S.A.
Docile
NOKO QUÍMICA – Distinção Diamante
TDK
CMPC Brasil
Nutrire Indústria de Alimentos Ltda
MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS
Maxiforja Componentes Automotivos Ltda – Distinção Diamante
Randon – Distinção Diamante
Vibra Foods
Termolar
FCC
VENCE TUDO
Bebidas Chiamulera
Destaque Setorial | Agro
Cooperativa Vinícola Aurora – Distinção Diamante
SLC Agrícola S.A.
Salton
Supra
ODERICH
3tentos
Divinut
Be8
RAR Agro & Indústria
Destaque Setorial | Serviços
Interact Solutions
Destaque Inovação Tecnológica
AEL SISTEMAS
Destaque Branding Internacional
Marcopolo
PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SA
DaColônia
MARIA PAVAN
Premium International Freight Agency
Destaque Pequeno Desbravador Internacional
David Rivillo – Pasta Design
Economia Criativa
Druzina Content