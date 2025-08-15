Acontece 53º Prêmio Exportação reconhece atuação de 60 empresas gaúchas

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Entre as homenageadas, a Calçados Beira Rio recebeu o troféu de Case da Exportação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 53ª edição do Prêmio Exportação RS reconheceu a atuação de 60 empresas do estado pelas suas conquistas e resultados no ano passado. A solenidade, promovida pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), reuniu cerca de 800 pessoas na Casa NTX, na Zona Norte de Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (14).

Entre as homenagens, a empresa Calçados Beira Rio recebeu o troféu de Case da Exportação, distinção que reconhece organizações que apresentaram, no ano anterior, as melhores estratégias para superar as expectativas do comércio internacional. “O reconhecimento destaca não apenas as inovações implementadas, mas também a singularidade dos resultados alcançados, evidenciando a capacidade de criar soluções diferenciadas, ampliar sua competitividade e conquistar novos mercados com excelência”, destacou o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Rafael Biedermann Mariante.

Segundo o CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan, o reconhecimento proposto pelo evento é essencial para incentivar uma atividade complexa e repleta de desafios, como é a exportação. “Em 2024, passaram pela enchente. Neste ano, estamos vivendo a questão do tarifaço. Em 2018 foram as greves dos caminhoneiros e, em 2020, veio a pandemia. A complexidade da atividade exportadora requer enfrentamento de barreiras”, ressaltou.

Empresas vencedoras:

Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts

CLX GROUP

Priority Automotive

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG – CARGONAVE GROUP

Luber Gestão de Riscos Logísticos

Interlink Cargo

Transportadora Real 94

Pibernat

Kuehne+Nagel

MBX GLOBAL SERVICES

CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

GRUPO ORION MARÍTIMA

Wilson Sons – Unidade Tecon Rio Grande

Terminal Graneleiro S.A – TERGRASA

Efficienza Negócios Internacionais

Destaque Setorial | Indústria

Hyva do Brasil

Peccin

Finger Ambientes Personalizados

< OU >

Dubai Alimentos – Distinção Ouro

Grupo Crisdu

STIHL

FORBAL AUTOMOTIVE

Tecnovin

Calçados Beira Rio SA

Unylaser Produtos e Componentes Metálicos

Fante Bebidas

Taurus Armas S.A.

Docile

NOKO QUÍMICA – Distinção Diamante

TDK

CMPC Brasil

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda

MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda – Distinção Diamante

Randon – Distinção Diamante

Vibra Foods

Termolar

FCC

VENCE TUDO

Bebidas Chiamulera

Destaque Setorial | Agro

Cooperativa Vinícola Aurora – Distinção Diamante

SLC Agrícola S.A.

Salton

Supra

ODERICH

3tentos

Divinut

Be8

RAR Agro & Indústria

Destaque Setorial | Serviços

Interact Solutions

Destaque Inovação Tecnológica

AEL SISTEMAS

Destaque Branding Internacional

Marcopolo

PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SA

DaColônia

MARIA PAVAN

Premium International Freight Agency

Destaque Pequeno Desbravador Internacional

David Rivillo – Pasta Design

Economia Criativa

Druzina Content

