Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

As obras beneficiarão cerca de 25 mil moradores do Centro Histórico, segundo a prefeitura Foto: Alex Rocha/PMPA

Mais uma etapa das obras de revitalização do Quadrilátero Central de Porto Alegre começa nesta quarta-feira (1º). O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) inicia a substituição de 4,5 mil metros de redes de abastecimento de água.

As obras têm investimento de R$ 2,8 milhões, com recursos próprios do município, e beneficiarão cerca de 25 mil moradores do Centro Histórico, segundo a prefeitura. O prazo de execução é até abril de 2023.

Nesta quarta, começam os serviços pontuais na rua Otávio Rocha, esquina com a rua Vigário José Inácio e com a rua Dr. Flores, com escavação para implantar 22 metros de rede e instalação de registros e entroncamentos. A programação poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos.

Após esse processo, as intervenções partirão da rua General Vitorino. As obras do Dmae fazem parte do Programa Centro+ da prefeitura, que irá renovar a região mais movimentada da Capital, com cerca de 300 mil pessoas circulando diariamente.

A troca da rede de água será executada em paralelo à revitalização da rua dos Andradas e do Quadrilátero Central. Após a substituição da tubulação, é colocada uma pavimentação provisória para garantir a circulação de pedestres e veículos nos locais. No entanto, outra frente de obra retorna a esses pontos para a etapa da revitalização.

Desabastecimento

Nesta quarta-feira, a partir das 8h, parte dos bairros Bom Fim, Centro Histórico, Floresta e Independência podem ficar sem água devido às intervenções na rede de água da avenida Otávio Rocha. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado durante a noite.

