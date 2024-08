Acontece 52ª edição do Prêmio Exportação RS celebra setor em noite de emoção e retomada

Evento premiou 68 empresas gaúchas em cerimônia realizada nesta quinta-feira (15) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Mais de 800 pessoas lotaram a Casa NTX, em Porto Alegre, para a 52ª edição do Prêmio Exportação RS. Grande evento do setor exportador gaúcho, a cerimônia reconheceu empresas e personalidades que levam o nome do Rio Grande do Sul ao mundo. O evento foi marcado por uma noite carregada de simbologia.

O Conselho do Prêmio Exportação, formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho, premiou 68 empresas gaúchas. A cerimônia também contemplou a Distinção Especial de Exportador Diamante, para empresas que, por dez edições consecutivas, foram destaque, e a Distinção Especial de Exportador Ouro, por vencer cinco vezes consecutivas, respectivamente, para Marcopolo (Diamante) e AD Shipping, Druzina Content e Wellour Couros (Ouro).

Uma das surpresas da noite, foi a divulgação do Case da Exportação. Com o intuito de valorizar cada vez mais as histórias inspiradoras dos vencedores do Prêmio Exportação, o Conselho instituiu a categoria em 2023. A distinção premia organizações que apresentarem as melhores estratégias adotadas pela empresa no ano anterior para superar as expectativas do Comércio Internacional, seja com estratégias e inovações apresentadas e evidências de singularidade nos resultados alcançados. Em 2024, a Randon S/A Implementos e Participações foi a vencedora, com o case “Primeiro conjunto 100% elétrico das Américas: um novo marco para o desenvolvimento global da eletromobilidade”.

Além das organizações, o evento premiou o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, com o mérito a Personalidade Competitividade Internacional 2024, categoria oferecida a liderança empresarial ou profissional que atue na área de Comércio Exterior e que tenha realizado ações de incentivo a inserção de produtos brasileiros no mercado global.

Para o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, a realização do evento, em um momento em que o Estado ainda busca um recomeço, foi simbólica. “Desde a decisão de mantermos a realização do evento, até essa noite, nosso objetivo foi de vislumbrar um recomeço de nossa economia e por consequência de nossas empresas exportadoras. Apesar das imensas dificuldades, a noite de hoje reforça o compromisso do Conselho com este setor tão importante para o Estado”, avalia.

Em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes realizaram uma releitura da canção Origens, composta por Nico e Bagre Fagundes. Durante a execução da música, o telão mostrava uma bandeira do Rio Grande do Sul trêmula suja de lama. No momento do refrão, a bandeira enlameada deu lugar a uma bandeira limpa, perfeita e iluminada, resultando em momento de comoção. A atração foi dirigida por Kiko Ferraz e pelos irmãos Fagundes.

Para fechar a noite, a banda The Hard Working Band entrou no palco da Casa NTX, apresentando seu repertório soul music, que contou com músicas de James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Ray Charles.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, FARSUL, Fecomércio, Federasul, FIERGS, Lide-RS, Portos RS, Sebrae-RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Transforma RS e UFRGS.

Sobre o Prêmio Exportação

O Prêmio Exportação RS distingue empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. Em 2023, foram reconhecidas 69 empresas com sede no RS, que se destacaram por seus resultados de exportações em diferentes segmentos de mercado.

